Brutális idő közeleg! – elrendelhetik a legmagasabb fokú riasztást

Hamarosan nagyot fordul az itthoni időjárás. Az utóbbi napokban, hetekben nem volt igazán melegünk, sőt gyakran az esernyőre is szükség volt, ám most brutális idő elé nézünk. Olyan forróság köszönthet ránk a jövő héten, hogy a hőségriadót is elrendelhetik. Ez lenne az idei első.

A strandolás közben bizonyára sokan állnak majd sorba ilyen gusztusos lángosért Fotó: Bánkúti Sándor

A koponyeg.hu előrejelzése nem annyira drámai, hiszen mára és hétfőre egyaránt 28 fokos maximumokat jósol, míg jövő hét keddre, szerdára és csütörtökre már 30 fokot. Ennél sokkal merészebb előrejelzéssel állt elő az idokep.hu portálja. Számításaik szerint már hétfőn, június 19-én berobban a hőség, akár 34 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Mivel hétfőre virradó éjszaka még 16 fok lesz, annyira nem érezzük majd megterhelőnek a hőséget. Keddre virradóra már csak 18 fokig süllyed a hőmérséklet és napközben 33 fok várható.

Az igazi forróság, amiért a hőségriadót is elrendelheti az országos tiszti főorvos, az 21-én, 22-én és 23-án várható. Ekkor már éjszaka sem fog nagyon lehűlni a levegő és napközben perzselő hőség várható, 33-35 fokokkal.

A hőségriadónak egyébként 3 fokozata van és van esély rá, hogy a legmagasabbat is elrendelik a jövő héten.

I. Az elsőt, vagyis a figyelmeztető jelzést, akkor adhatják ki, ha a napi középhőmérséklet várhatóan egy napig eléri, vagy meghaladja a 25 fokot.

II. A másodikat, a riasztást akkor rendelik el, ha a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napig eléri, vagy meghaladja a 25 fokot.

III. A harmadik fokhoz, a riadóhoz az kell, hogy a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon elérje, vagy meghaladja a 27 fokot.

Nos, az előrejelzések alapján 21-én 27, 22-én 28, míg 23-án 27,5 fok lesz a napi középhőmérséklet, így várhatóan a legmagasabb, riasztási fokozatot is elrendelhetik. Ebben az esetben ez lenne az idei nyáron az első riadó.

A nyaralók szerencsétlenségére és a munkába igyekvők szerencséjére, várhatóan nem tart majd sokáig az idei első hőhullám. Jövő hét pénteken ugyanis egy hidegfront érkezik erős széllel. Ekkor még 33 fokra is felszökhet a csúcshőmérséklet, ám ezt követően nagyjából 29-31 fok környékére számíthatunk, ami igazán kellemes idő, akár a vízparton is.