Bicikliző szatír zaklatja a futó nőket Angyalföldön: „undorító volt ez az egész"

Úgy látszik, a jó idő nemcsak a sportolni vágyókat csalogatta ki a szabad térre, hanem a szatírokat is. A Metropolnak egy fiatal nő számolt be arról, hogy a napokban Angyalföldön „összefutott” egy férfival, aki a biciklijén végzett önkielégítést. A nő szerint egyszerre volt megdöbbentő és gusztustalan a látvány.



Biciklijén maszturbált a perverz férfi. Illusztráció: Rommel Canlas / Shutterstock

Szombat reggel 7:30 körül kimentem a szigetre. Már majdnem az Árpád hídnál jártam, amikor jött velem szemben egy bicikliző férfi

– kezdte lapunknak Andrea.

„Először nem is figyeltem rá annyira, de aztán feltűnt, hogy elengedett kormánnyal közlekedik. Amikor pedig mellém ért, akkor láttam meg, hogy elővette a nemi szervét és gyömöszölte. Végül nem szólt hozzám szerencsére, hanem továbbhajtott. De hát akkor is! Undorító volt ez az egész. Örülök, hogy nem állta el az utamat. Javaslom, hogy az erre közlekedő nők fokozottan figyeljenek a bringásokra, kerüljük el a nagyobb bajt!” – mondta.

A 13. kerületi Facebook-csoportban is figyelmeztettek mindenkit a szatírra. Az egyik férfi be is számolt a közösségnek arról, hogy a feleségét is megkörnyékezte valószínűleg ugyanez a biciklis perverz.

Hétvégén reggel a Duna mellett haladó bicikliúton kocogott a feleségem, amikor kikezdett vele egy magamutogató férfi

– írta.

„Az eset reggel 10:15 körül történt az Árpád híd közelében. A férfi biciklivel volt, 40 év körüli, barnás tréninget viselt. A feleségemnek szerencséje volt, mert az addig üres úton megjelentek a biciklisek, ezért a férfi »elcsomagolta magát« és gyorsan eltűnt.”

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, elmondták, hogy egyelőre senki sem tett bejelentést a férfiról.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányságra nem érkezett feljelentés vagy bejelentés, eljárás nem indult” – írták.

Érdemes óvatosnak lenni…

Bár ez a szatír inkább „csak” undorítónak tűnik, mint veszélyesnek, sosem tudhatja az ember, így teljesen indokolt az óvatosság és elővigyázatosság – hiszen ért már tragédia futó nőket hasonló helyzetben. Pont egy éve például, hogy jogerősen is életfogytiglant kapott a soroksári futónő gyilkosa a hosszú évekig tartó keresése, majd jogi procedúra után. Hasonlóan nagy visszhangot váltott ki egy ismert ultrafutónő brutális megtámadása.

Itt olvashat egy összefoglalót arról, hogyan lehet az ilyen esetekre felkészülni, illetve védekezni, ha baj van.