Átmenetileg szünetelnek a Magyar Közút online szolgáltatásai

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. átfogó informatikai karbantartást hajt végre, ezért átmenetileg nem lesznek elérhetőek a társaság online szolgáltatásai szombaton, június 10-én 12 órától várhatóan vasárnap, június 11-e 12 óráig.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. átfogó informatikai karbantartást hajt végre. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

A karbantartás ideje alatt szünetel többek között a www.utinform.hu weboldalon a korlátozások, balesetek térképi megjelenítése, a kameraképek és a társaság weboldala, a www.kozut.hu is. A frissítés miatt átmenetileg szünetelni fog a www.uvreoffice.kozut.hu, melyen útvonalengedélyek kérhetők, és a társaság Úttörténeti Múzeumának weboldala, a www.muzeum.kozut.hu is.

Aktuális forgalmi információkért a közlekedők az Útinform diszpécsereit és a vármegyei diszpécsereket telefonon érhetik el. További fontos információ, hogy a közútkezelő munkavállalói ezalatt e-maileket sem tudnak fogadni, azokat csak a rendszerek újraindítása után érik majd el.

94. Ünnepi Könyvhét

A városegyesítés 150. évfordulója alkalmából a Budapest Könyvfőváros 2023 programsorozat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár(FSZEK) koordinálásával színes kulturális események sorát szervezi. Ennek újabb jelentős állomásaként a 94. Ünnepi Könyvhét teljes időtartama alatt várják a könyvtár munkatársai az érdeklődőket június 8-tól június 11-ig a Vörösmarty téren, a Könyvfőváros program tavalyinál kétszer nagyobb standján.

Az Ünnepi Könyvhétről a látogatók akár egy egész könyvtárral a zsebükben térhetnek haza, mivel a FSZEK 30% kedvezménnyel féléves- vagy évesbérlet-váltási lehetőséget kínál. Ez a Központi Könyvtárban és bármely kerületi könyvtárban is használható, emellett az olvasójeggyel online szolgáltatások is elérhetők, több tucat adatbázis mellett június 1-jétől újdonságként immár 147 féle magazin friss számaihoz lehet hozzáférni, akár otthonról is.

A Könyvfőváros-standon azokat is várják, akik szeretnek játszani, kedvelik a társasjátékot, a Budapest történeti és irodalmi kérdéseket, vagy csak megpihennének a könyves forgatagban.

Új időszaki kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményében

Június 10-én nyílik a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményében, a Veszprémtől és a Balaton-parttól is alig 10 km-re, Nemesvámos és Veszprémfajsz között található, tavaly megújult MNM Villa Romana Balácában a Kincset érő közösség – A Magyar Nemzeti Múzeum Közösségi Régészeti Programjának eredményei című kiállítás.

A tárlat a 2017 januárjában alapított és rendkívül sikeres Közösségi Régészeti Programot és annak eredményeit mutatja be. A Kincset érő közösség a sikeres budapesti kiállítás új helyszínhez adaptált folytatása.

A kiállítás 8+2 leletegyüttest mutat be. Nyolc műtárgy a kiállítás teljes ideje alatt megtekinthető, kettő pedig csak egy-egy hétvégén kerül majd attrakcióként fókuszba, amikor előadásokat is hallgathatnak a látogatók.

Az elmúlt évek során Balácáról előkerült, legkiemelkedőbb leletekkel is kiegészül a tárlat. A több mint 400 tárgy az őskortól a 20. század közepéig kalauzolja a látogatókat.

Királylány a lángpalotában

Június 10-én családi programmal készül az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Bajor Gizi Színészmúzeumba. A mese hőse egy királyfi, akinek meg kell mentenie kedvesét. Vajon sikerül kiszabadítania a sárkány karmai közül? Milyen akadályokat kell leküzdenie eközben? Ki az, aki segítségül szegődik mellé? Mindenre fény derül a történet végére.

Ezek a kertek esős időben is szépek

Az ELTE Füvészkertben, a Budatétényi Rózsakertben és a Gödöllői botanikus kertben is újabb programokkal készülnek. Aki teheti, menjen el a Füvészkertbe, tegyen egy sétát az évszázados fák közt, gyönyörködjön a felújított üvegházak kincseiben!

Magyarország legrégebbi botanikus kertje fő céljához méltó módon 8000-nél is több növényfajt tár a nagyközönség szeme elé, azonban sok olyan titkot is rejt, amiről nem szól növénytani tájékoztató tábla. Épületek, emlékművek, szobrok – általában szerényen meghúzódva adják át a főszerepet a növényeknek, s kevés szó esik róluk. Ezúttal viszont fordul a kocka: fókuszban a Füvészkert épített kincsei – minden, ami nem növény!

Június 10. szombat, több világnapot is tartogat

A magyar ügyészség napja

1871. június 10-én hirdették ki az első magyar ügyészségi törvényt. Az esemény azért jelentős, mert a törvény a magyar igazságszolgáltatás reformját jelentette, korszerű polgári államként Magyarország is felzárkózhatott a korabeli nyugat-európai államok sorába.

A kézművesség világnapja

A kézművesség világnapja eredetileg egy perzsa ünnep volt, ám a Kézművesek Világtanácsának 50. születésnapja alkalmából, 2014-ben globális ünnepnappá nyilvánították. A nap célja a kézműves-tevékenységek népszerűsítése, termékeik értékének, minőségének kihangsúlyozása.

Vasutasnap

A magyar vasutasok 1961 óta rendezik meg a Vasutasnapot július második szombatján. A jeles napon számos kulturális és szórakoztató program keretében ünnepeljük a vasutasok munkásságát, illetve népszerűsítik szakmájukat az érdeklődők körében.

Utazz kedvezményesen

Június 9-én és 10-én még tart a Magyar Mozgókép Fesztivál, méghozzá az Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelt eseményeként. A MÁV-Volán-csoport ez alkalommal is kedvezményes utazási lehetőséget kínál a 2023 forintos Veszprém-Balaton 2023 EKF jeggyel, ami oda-vissza utazásra érvényes az ország bármely pontjáról Veszprémbe. Ha pedig egy- vagy kétnapos látogatást tervezünk a fesztivál veszprémi, balatonfüredi vagy balatonalmádi helyszínére, érdemes a környék busz- és vonatjáratain használható 1990 forintos Veszprém-Balaton EKF24 napijegyet igénybe venni.

A hétvégén is esős, borongós időre számíthatunk

Pénteken délelőtt még napsütés várható, majd délután ismét zápor, zivatar várható. A nappali hőmérséklet 21–26 Celsius-fok között valószínű.

Marad a gomolyfelhős, de közben napos idő szombaton. Néhol jégeső, felhőszakadás is lehet. A nappali hőmérséklet a sok csapadék ellenére az előző napéhoz képest minimálisan változik majd.

Vasárnap gyengén felhős időre van kilátás, aztán délután menetrendszerűen érkezik a csapadék. Az északkeleti szél egyre inkább megerősödik – írta meg a Köpönyeg.

Változás a röszkei határátkelőhelyen

A rendőrség célja a határforgalom-ellenőrzés gyorsítása és a várakozási idők csökkentése. Ennek érdekében rendszeresen egyeztetnek a szomszédos országok hatóságaival, illetve folyamatosan vizsgálják az eljárások hatékonyságát. Ennek keretében, kísérletképpen június 26-áig a röszkei autópálya-határátkelőhelyen is bevezetik az állampolgárság szerint szelektált sávokon történő ellenőrzést.

Az átkelőhelyen lévő kapuk felett ebben az időszakban, más átkelőkről már ismert információs táblák jelzik, hogy az Európai Unión belüli, illetőleg azon kívüli állampolgárok melyik kapukon haladhatnak át. Ennek oka a nemzetközi szerződéseken alapuló eltérő ellenőrzési eljárás. A szelektív módszertől az ellenőrzés gyorsabb lefolyását várják, és amennyiben a tapasztalatok ezt igazolják, az eljárást állandósítják.

Az említett időszakban tehát a röszkei autópálya-határátkelőhelyen részben változik a forgalmi rend, melyhez a táblák mellett, szükség esetén forgalomirányító rendőrök, határvadászok is segítséget nyújtanak.