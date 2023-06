A mesterséges intelligencia vírussal irthatja ki az emberiséget – és ezt most nem egy időutazó, hanem egy tudós állítja

Vajon van okunk félni a mesterséges intelligenciától? Elveszi a munkánkat? Netán a Terminator-filmekhez hasonlatosan leigázza az emberiséget? Vagy szimplán egy jó játék, semmi több? Nos, van, aki szerint nem teljesen alaptalan a félelmünk: és ezt most nem egy önjelölt TikTok-jós mondja, hanem a Centre For AI Safety vezetője, Dan Hendrycks, aki úgy véli, az sem lehetetlen, hogy az AI egyszer csak rászabadít az emberiségre egy koronavírusnál jóval halálosabb veszedelmet.

Több szaktekintély szerint is van okunk félni az AI-tól Fotó: TierneyMJ / Shutterstock

„Egy elszabadult AI elég intelligens, és elég eszközzel is rendelkezik ahhoz, hogy veszélyt jelentsen a társadalmunk egészére” – magyarázta a Daily Starnak, hozzátéve: egyáltalán nem lehetetlen, hogy a mesterséges intelligencia olyan, emberi érzelmeket tanul el tőlünk, mint a halálfélelem, ez esetben pedig könnyedén támadásba lendülhet. Innentől pedig nincs megállás, gyakorlatilag az élet minden területén árthat nekünk, mindez csak attól függ, mit tart a leghatékonyabb módszernek.

Ráadásul a biofegyverek jelentette veszély már most is valós, hiszen még arra sincs szükség, hogy azokat egy kormány titkos laborjában hozzák létre. „Köszönhetően a lezajlott technológiai forradalmaknak, olcsóvá és elérhetővé váltak azok az eszközök, amikkel bármilyen szakadár tudós vagy egy egyetemista biohacker is létrehozhat egy komoly fenyegetést.”

Michael Wooldridge, az Oxfordi Egyetem professzora is hasonló véleményen van. Kijelentette: könnyű elképzelni, hogy az AI már létező fegyvereket (például biofegyvereket) fordít ellenünk, hogy elpusztítson minket.