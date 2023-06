A Mount Everest halálzónájából mentettek ki egy hegymászót! A Suhajda Szilárd keresésében résztvevő serpa volt a hős

Alig néhány nappal Suhajda Szilárd eltűnése, majd tragédiája után újabb szomorú hírek érkeztek a Mount Everest tetejéről. Egy hegymászó ugyanis a "halálzónában"- amely a 8000 méter feletti oxigénhiányos zóna - esett össze, és végül az eltűnt magyar hegymászó keresésében résztvevő 30 éves Gelje serpának kellett lehoznia a bajba jutott mászót.

A halálzónából mentettek ki egy hegymászót a Mount Everesten /Fotó: Narendra Sresztha / MTI

Gejle serpa egy igazi helyi hős a Mount Everesten, ahogy arról korábban beszámoltunk, ő is tagja volt annak a speciális csapatnak, amely Szilárdot kereste az elképesztő magasságban.

Most a Reuters számolt be róla, hogy miközben egy kínai ügyfelét kísérte fel a csúcstámadásra, talált egy bajba jutott maláj férfit, akinek azonnal a segítségére sietett. A serpa megkérte a fizetőpartnerét, hogy függesszék fel az útjukat, és mentsék meg a megfagyás szélén álló férfit. Így végül egy hálózsákban a hátára szíjazva hozta le a sérült hegymászót néhány száz méteren a biztonságos zónába. Az esetről egy videót is készített a lap, amelyet itt tudtok megtekinteni: