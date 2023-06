"Egy lajtos kocsi kiküldése nem a Marsra szállás!" - 8 órán át víz nélkül maradtak az újpestiek a hőségben

Az "aranyifjú" milliárdos Mártha Imre Gyurcsány Ferenc embereként ért a csúcsra fiatalon, vélhetően így került a közműholding élére is Karácsony mellé. Először akkor verte ki a biztosítékot, amikor racionalizálás címen leépítést hajtott végre az összevont közműcégeknél. Mártha soha nem rejtette véka alá gazdagságát, posztolt már luxus Bentley-jéről, megvillantotta többmilliós karóráját, az sem érdekelte, hogy közösségi oldalán mindezt látják a hozzá képest fillérekért dolgozó alkalmazottjai. Például azok a kukások, akik sztrájkba kezdtek...Mártha híressé vált 50 milliós luxusesküvőjéről is, de ő volt, aki mindössze 75 ezer forintos havi jövedelmet vallott be, miközben Floridában vásárolt luxusingatlant. A Gyurcsány-fiókának is "becézett" Mártha több nagy értékű ingatlan tulajdonosa az USA-ban: gyakorlatilag hazajár a „napfényes” Floridába...