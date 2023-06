10 percen át marcangolta a kutya a hétéves kislányt: a gazdája elmenekült a helyszínről

Egy édesapának végig kellett néznie, ahogyan egy pitbull jellegű harci kutya ráveti magát a hétéves kislányára, majd tíz percen keresztül marcangolja. Súlyos sebesüléseket szenvedett el a gyerek, és hiába próbálták lerángatni róla az állatot, csak jóval később sikerült.

A kép illusztráció/Fotó: Pixabay

A szörnyű eset Essexben történt, a család – különösen a kislány – pedig azóta is sokkban van. Az apuka nem kívánja megnevezni magát, ugyanakkor elárulta, hogy először a fejének ugrott, majd a kezén is mély sérüléseket okozott.

Tíz perc kellett hozzá, hogy lerángassuk róla a kutyát. Ez bárki számára nagyon ijesztő lett volna, nemhogy egy kisgyerek számára

– nyilatkozta az édesapa, majd azt is hozzátette, hogy a kislányt traumatizálta a támadás, azóta pedig nem meri kitenni az otthonából a lábát. Az is kiderült, hogy végül a kutya gazdája rángatta le róla, ugyanakkor ezután gyorsan el is rohantak a helyszínől. A szülőket mélységesen felháborítja, hogy a férfi nem vállalja a következményeket, és attól tart, hogy megismétlődhet a szörnyűség, és újra gyerekre támad majd az eb – írja a The Sun.