Kutyájuk megmérgezése miatt gyilkoltak Szegeden

Ahogyan azt a Metropol is megírta, nemrégiben egy holttestet találtak Szegeden, nem sokkal később pedig arról értesültünk, hogy három gyanúsítottat vettek őrizetbe. Most újabb sokkoló részlet derült ki az üggyel kapcsolatban: állítólag az elkövetők azért támadtak a férfira, mert véleményük szerint az megmérgezte a kutyájukat. Az eset már a bíróság előtt van.

Arról a Tények már korábban is beszámolt, hogy sokan ismerték a meggyilkolt szegedi férfit. Korábban volt otthona, azonban utcára került, ám azután is dolgozott. A helyiek tetoválóként ismerték, később pedig ácsként vállalt munkákat. Tisztességes embernek ismerték, aki ráadásul be is fogadott egy másik utcára került férfit a sátrába. Az erdőben, a fák között élt 16 éves kutyájával.