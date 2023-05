Változik az időjárás! A nyári meleg marad, de van egy rossz hírünk

Szerda délelőtt erősen felhős égbolt várható, amelyből sajnos szórványosan záporeső is hullhat. Bár délutánra északnyugat felől egyre több helyen fog kisütni a nap, az ország keleti részében megjelennek a záporok és zivatarok. Ráadásul az északnyugati szél is megélénkül, miközben akár 27 fokos nyári meleget is mérhet a hőmérőnk – számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Változékony időjárás várható szerdán – Fotó: Pixabay

Jó hírünk is van azonban, ugyanis dr. Pukoli Dániel, a Köpönyeg.hu szakértője szerint jelenleg nem terheli semmilyen fronthatás az erre érzékenyek szervezetét.

A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülledtté válhat a levegő, mely leginkább a légzőszervi és szív-érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg

– tette hozzá a szakértő.