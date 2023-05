Tragédia a műtét után: nem ébredt fel a Fradi család ismert tagja

Répási Tibor nevét akár a Fradi-drukker szinonimájaként is méltán használhatnánk. Az isaszegi vállalkozó soha életében nem szurkolt más csapatnak, és hogy klubszeretete mindenki számára egyértelmű legyen, a 20 évvel ezelőtt nyitott panzió-éttermének is a Zöld Sasok nevet adta. A vendéglőben több legendás játékos is tiszteletét tette, többek között Nyilasi Tibor és idősebb Lisztes Krisztián is. Utóbbival egyébként Répási utoljára néhány hete találkozott.

Milán sosem felejti el a nagyapját Fotó: olvasói

Tibor számára sosem lehetett kérdés, megtanítja-e szeretett unokáját szurkolni. A kilencéves Milán ennek megfelelően örökölte nagyapja jó értelemben vett fanatizmusát.

„Otthon csak a Fradi meccsei mentek a tévében, legyen szó fociról, kézilabdáról vagy vízilabdáról. Milán is versenyszerűen vízilabdázik, az edzésekre pedig rendszeresen a nagyapja vitte el” – mondta Klári, az elhunyt legenda felesége.

Az özvegy felidézte: Tibor már napok óta nem érezte jól magát.

Szombat este mondta, hogy alig kap levegőt.

Az étteremben foglalásaink voltak, ezért dolgozni kellett, de természetesen azonnal intézkedtünk. A mentősök bevitték az ügyeletre Kerepestarcsára, de onnan hamar átszállították Budapestre, a Haller utcai kardiológiára. Szívinfarktussal megoperálták, szívkatétert kapott. Vasárnap már jobban érezte magát, ezért kedden hazaengedték a kórházból – emlékezett vissza Tibor felesége.

Este hazajött Milán. Nagyon örültek egymásnak Tiborral. Viccelődtek, beszélgettek és társasjátékoztak, majd a férjem lefeküdt aludni. Reggelre meghalt

– csuklott el Klári hangja, és hozzátette: az unokának már most nagyon hiányzik szeretett nagypapája. Nem csoda, hiszen Répásiék lánya a szomszéd utcába költözött a családjával, így napi szinten is személyesen találkozhattak.

„Milán folyamatosan emlegeti Tibort és a tanításait. A B-közép egyik legismertebb rigmusát az elsők között sajátította el a nagypapájától: „Küzdeni mindig, feladni soha!” Ez a mondás egyébként meghatározta a férjem életszemléletét is. Olyan férfi volt, aki a jég hátán is megélt, és az akadályokat megoldandó feladatnak tekintette. Halála pótolhatatlan veszteséget jelent a családnak."