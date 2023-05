Nagy az öröm: meglett az elkóborolt kis róka, nem gondolnád, hol találtak rá!

Mint arról a Metropol még vasárnap beszámolt, eltűnt egy kezes, házi kis róka Pilisszántóról. Gazdája, Kozek Anita akkor lapunknak elmondta: nagyon megviselte őt és a családját is az eset, mert Szuszmák már családtag volt náluk.

Anita és a kis szökevény, Szuszmák Fotó: Olvasói

Egy iszonyatosan boldog kis rókáról van szó, akit már nagyon várunk haza

– mondta megtörve a Metropolnak Kozek Anita, aki azt is elmondta: a Rókales nevű állatbefogó sokat segített nekik, mint ahogyan az emberek is. Posztját rengetegen megosztották a legnagyobb közösségi oldalon, szinte saját rajongó tábora alakult ki a kis rókának, akik nagyon drukkoltak azért, hogy hazatérjen. Anita már 8 napos kora óta neveli az állatot, így nem meglepő, hogy rendkívül a szívéhez nőtt az elmúlt tíz év alatt. Rajta kívül pedig egy őzikét is felnevelt, Miát. Ért hozzá, hiszen a Budapesti Vadasparkban dolgozik.

A legnagyobb probléma az, hogy ezek az állatok nem visszavadíthatóak, mivel a rókának az ember egyenlő lesz a biztonsággal. Az állat mindent megtesz azért, hogy visszamenjen a lakóövezetbe, hogy ételhez jusson

– hívta fel a figyelmet.

Vasárnap késő este végül pont az éhség volt, ami hazavezette Szuszmákot: a család a pincéjükben talált rá, amint élelem után kutatott. A kis róka ugyan igen csapzottan ért haza, és néhány helyen meg is sérült, de ezt leszámítva jól van - osztotta meg a Facebookon a jó hírt Anita.