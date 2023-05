Megszületett az ítélet: hosszú időre börtönbe megy az Olaszországban gyilkoló magyar anya

Az egész országot megrázta, mikor az olasz hatóságok 2021 októberében jelezték: egy magyar anya brutális módon végzett kisfiával Olaszországban. Mint arról a Metropol is írt, a korábban pornószínésznőként is dolgozó Bradács Katalin viszonya megromlott a férjével, közös gyermekük felügyeleti jogáért pedig ádáz harcot vívtak. Az asszony már ekkor sejtette, hogy nem ő kapja meg a felügyeleti jogot, ezért kisfiával együtt Olaszországba szökött. Amikor az ítéletét ki is mondták, Bradács kegyetlen lépésre szánta el magát: több késszúrással végezte ki gyermekét.

Az olasz bíróság ma az ügyben ítéletet hozott. Az ügyész 30 éves szabadságvesztést indítványozott, de a bíró ennél enyhébb ítéletet hozott.

Tekintettel arra, hogy Katalin részlegesen elmebeteg, az elsőfokú ítélet szerint csak 20 évet kell a rácsok mögött töltenie. Az apának megítéltek 350 ezer eurónyi azonnali kártérítést is

– mondta a Borsnak Massimiliano Scaringella, a gyászoló apa jogi képviselője.

Az ítéletet korrektnek tartom

– véleményezte a jogász, és hozzátette, a magyar joggal ellentétben az olasz lehetővé teszi, hogy a hasonló büntetőperek során kártérítést is megállapítsanak.

Balhézott a tárgyaláson

Bradács Katalin a tárgyalássorozat alatt többször is összetűzésbe került a bíróval a nő viselkedése miatt. Az egykori pornós ma is kinyilvánította, hogy nem kíván ott maradni, és balhézni kezdett. Végül kérte, hogy vigyék vissza a börtönbe. Az ítéletet így távollétében hirdették ki - írja a Bors.