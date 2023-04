Eltűnt a pszichiátriáról az Olaszországban gyilkoló magyar anya: döbbenetes részletekre derült fény

Az egész országot megrázta, mikor az olasz hatóságok 2021 októberében jelezték: egy magyar anya brutális módon végzett kisfiával Olaszországban. Mint arról a Metropol is írt, a korábban pornószínésznőként is dolgozó Bradács Katalin viszonya megromlott a férjével, közös gyermekük felügyeleti jogáért pedig ádáz harcot vívtak. Az asszony már ekkor sejtette, hogy nem ő kapja meg a felügyeleti jogot, ezért kisfiával együtt Olaszországba szökött. Amikor az ítéletét ki is mondták, Bradács kegyetlen lépésre szánta el magát: több késszúrással végezte ki gyermekét.

Az asszonyt tíz éven keresztül kezelték több intézményben, többek között bipoláris zavarral – Fotó: Metropol

Bipoláris zavarral is kezelték

Az soha nem volt titok, hogy Bradács Katalin súlyos mentális gondokkal küszködik, állapotával pedig maga is tisztában volt, ugyanis megesett, hogy szomszédainak is Bolond Katiként mutatkozott be. Pszichiátriai betegségei miatt ezért már Magyarországon is kezelték, méghozzá tíz hosszú éven keresztül.

Kezelései sem mentek azonban éppenséggel simán, előfordult ugyanis, hogy az asszony még a zártosztályról is megszökött. Édesanyja, Erzsébet a Metropolnak el is mondta korábban: jól tudja, hogy a lánya nem normális, hiszen ezt kezelései alatt már a szakemberek kimondták.

Bradács tárgyalását Olaszországban folytatják le, ahol elhangzott: a nő valóban visszatérő kuncsaftja volt egy budapesti intézménynek, ahol bipoláris zavarral és depresszióval is kezelték. Bár orvosa szerint mindig nyugodtnak és kulturáltnak tűnt, 2009-ben hirtelen fordulat állt be az állapotában, mentális egészsége ismét leromlott, méghozzá annyira, hogy először a kórházat, majd az országot is maga mögött hagyva Olaszországba ment, ahol különféle bárokban vállalt munkát.

Borzalmas, amit Katalin tett, de nem börtönben van a helye. Egy kórházban kellene őt gyógyítani

– vélekedett Katalin édesanyja. Az unokáját gyászoló nagymama azonban azt is hozzáteszi, hogy lánya a látszat ellenére jó anya volt.

– A gyilkosság előtt szeretettel gondoskodott Alexről. Félt attól, hogy elvehetik tőle a kisfiát, ez be is igazolódott – jelentette ki az idős asszony.

A nő jelenleg a perugiai börtönben ül – Fotó: Metropol

Lehet, hogy megússza a börtönt?

A sokkoló gyerekgyilkosság után a nőt nem egy pszichiáter vizsgálta meg, azonban szakvéleményük szerint Bradács állapota nem olyan súlyos, mint gondolták: egyáltalán nem biztos, hogy kizárja a büntethetőséget.

Ez esetben viszont életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik, így Bradács ügyvédje most azt igyekszik elérni, hogy az asszonyt a Magyarországon készült szakvélemények alapján ítéljék el, ugyanis ez esetben akár kényszergyógykezeléssel is megúszhatja tettét.

Ezt erősíti az a pszichológiai szakvélemény is, melyet elfogása után végeztek a nőn: ebben az állt, hogy az asszony még a gyilkosság másnapjának reggelén sem volt tisztában azzal, hogy halálra késelte gyermekét, a börtönben pedig arról kérdezgette a szakembert, hogy mikor találkozhat kisfiával.

A nőt már több elmeszakértő is megvizsgálta – Fotó: Bors

Az apa ügyvédje: Katalin kitervelte a gyilkosságot

Alex gyászoló édesapjának ügyvédje azonban biztos benne, hogy az anya előre eltervezte tettét. Mint mondta, minden jel arra utal, hogy Bradács tudatosan cselekedett azon a tragikus napon:

A szörnyű tette után megtisztította a kését. Ez mindenképpen tudatos döntésre utal

– fogalmazott Massimiliano Scaringella.

Ezért most az ügy legfontosabb kérdése, hogy a gyilkosság pillanatai valóban törlődtek-e Bradács tudatából? Hogy ezt kétséget kizáróan tisztázhassák, a jövőben újabb elmeszakértők vizsgálják majd meg a jelenleg a perugiai börtönben raboskodó nőt. A szakvéleményeken múlhat Katalin sorsa, lehetséges ugyanis, hogy ez dönti majd el, hogy ítélete életfogytiglani börtön vagy kényszergyógykezelés lesz-e?