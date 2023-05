Megszólalt Menczer Tamás: büntetőeljárás indult a szlovák buszbaleset ügyében – videó

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy tegnap újabb öt sérült tért haza Magyarországra, ezért jelenleg 18 embert ápolnak a szlovák kórházban. Nem hagyják azonban őket magukra: 6 szlovákul is beszélő magyar szakápoló segíti a munkát, hogy a kommunikáció gördülékeny legyen. A Magyar Országos Mentőszolgálat azt is elárulta, hogy jelenleg három beteg hazaszállításának előkészületei zajlanak.