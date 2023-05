Másfél éve csúszik a XV. kerületi Hősök úti rendelő átadása

Miközben a XV. kerület baloldali vezetése folyamatosan a kormányzati elvonásokkal riogat, addig még azt a pénzt sem tudta hatékonyan felhasználni, ami a rendelkezésére áll. A Hősök úti rendelő átadásának eredeti határideje még 2021 novembere lett volna, ám a mai napig várat magára a beruházás. Eközben a helyiek értetlenül állnak a késlekedés előtt.

Az újpalotai rendelőnek 2021. november 30-ig kellett volna elkészülnie. F otó: Metropol/NZ

A kormány az Egészséges Budapest Program keretében még 2020-ban 630 millió forint támogatást biztosított – több más kerülethez hasonlóan – a XV. kerületnek is, különböző egészségügyi fejlesztésekre, amelyet később 130 millióval egészített ki

– mondta lapunknak Lehoczki Ádám.

A fideszes önkormányzati képviselő szerint a közbeszerzést még 2020 decemberében kötötték meg, az átadás határideje pedig 2021. novemberben lett volna, ám a helyiek mind a mai napig nem tudják igénybe venni a szolgáltatást. Az épületek közben már be is áztak a kivitelező hibájából, és az orvosi tevékenységet átmenetileg meg is kellett szüntetni a helyszínen. A vállalkozási szerződést és a határidőt időközben többször módosították.

Az ügyben vizsgálóbizottság állt fel, amelynek munkája során kiderült, hogy egy olyan teljesítési igazolást állítottak ki, amelyben a leírtak annak kiállításakor még nem valósultak meg maradéktalanul. A képviselőtestületnek erre az volt a válasza, hogy az építőipari beruházásoknál ez egy bevett szokás.

A politikus ezután fel szerette volna bontani a szerződést, ám a képviselő-testület baloldali többsége inkább kitolta a határidőt. A legutolsó határidő szerint tavaly 2022. július 31-re kellett volna elkészülni a munkálatokkal, ám mind a mai napig áll a projekt.

Cserdiné Németh Angélának közben teljesen megromlott a viszonya a kivitelezővel, akinek több mint 700 millió forintos kötbért kellett volna kifizetnie a kerületnek

– hívta fel a figyelmet a képviselő.

A dolog pikantériája, hogy a második részszámlát 45 százalékos készültségi foknál lehetett volna kifizetni, ám még akkor sem teljesült, pedig azt csak a Hősök útja 3. szám alatti épület elkészültekor lehetett volna kifizetni. Ennek ellenére az önkormányzat kiadta a teljesítésigazolást, és kifizetett több mint bruttó 150 millió forintot a kivitelezőnek. Az első részszámlánál ráadásul nem is mellékelte a cég az adóhatósági dokumentumot, ami kellett volna a számla kifizetéséhez.