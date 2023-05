Erre senki nem számított: "Lehet még olcsó az energia"

Nagyon várják a kis- és középvállalkozások az uniós pénzt, mert a magas kamatok miatt egyelőre muszáj elhalasztaniuk a beruházásokat. Szabó Gábor, a svájci Georg Fischer szerszámgép-üzletága, a GF Machining Solutions magyar és román piacért felelős vezetője szerint nem lesz örökké magasan az energia ára, az automatizálás nem veszi el senkinek a munkáját, az ázsiai cégek jelenlétéből pedig sokat profitálhat Magyarország - írja a Világgazdaság.

„Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy nem lehet többé olcsó az energia. Szerintem itt is lesz kiigazítás, de ez csak akkor derül ki, ha véget ér az orosz–ukrán háború. Meglátjuk, hogyan áll be a piac” – jelentette ki a Világgazdaság felvetésére Szabó Gábor, a svájci Georg Fischer szerszámgép-üzletága, a GF Machining Solutions magyar és román piacért felelős vezetője. Hozzátette, a következő években már biztosan lesz hatásuk az energetikai beruházásoknak is, a legtöbb vállalkozás tett és tesz azért, hogy csökkentse a fogyasztását.

Az egyéb beruházásokkal kapcsolatban a szakértő már nem ilyen pozitív, hiszen az uniós források hiánya és a magas kamatok miatt azt tapasztalja, hogy a kis- és középvállalkozások kivárnak, és csak a multinacionális cégek aktívak, amelyek kevésbé függnek az uniós pénztől, mert nagyobb a büdzséjük. Eközben Romániában – ahova utal Brüsszel –, a kkv-k is beruháznak, és bár az EU-s forrásokat sem ingyen adják, azért a GF által gyártott, illetve forgalmazott több százezer eurós berendezéseknél jelentős tétel a 35-40 százalékos vissza nem térítendő támogatás.

