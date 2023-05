CPAC 2023! Orbán Viktor: Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik

A nemzeti keret miatt nem buktunk el

Ha a nemzetek elpusztítása sikeres lesz, akkor megsemmisül a nyugati világ - mondta a kormányfő. Orbán Viktor felidézte a szentatya háromnapos látogatását. A nemzet eszméje a mi különleges nyugati örökségünk - tette hozzá. Ezt ismerték fel a magyarok is 1000 évvel ezelőtt, és ezért nem buktunk el a történelem ködében.

A nemzet a legjobb keret, és a Nyugat ennek keretében tudott a többi civilizáción felülkerekedni - mondta a kormányfő. Ezért jártunk több évszázadig a többi kontinens előtt.

A nemzetek elleni támadás sikeres, mert a fejlődésünk elakadt, és más civilizációk felénk kerekedtek.

Orbán Viktor: A woke és a gender, olyan mint a kommunizmus

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind gazdaságilag, mind demográfiailag rosszul áll a Nyugat. A migráció csak elfedi a bajt. Katonai erő tekintetében még erősebb a Nyugat, de a jövőben ha minden területen elmarad, akkor az a katonai konfliktusok erősödéséhez vezet. Mindezért csak magunkat okolhatjuk - tette hozzá. Amikor a baloldaliak a vírust rászabadították a világra, akkor sok konzervatív azt mondta, hogy a nemzetellenes vírus csak egy laborszökevény.

Ezt a vírust kitenyésztették, a migráció, a gender, a woke csak egy alvariánsa ezeknek a vírusoknak - tette hozzá. A woke-mozgalom és a genderideológia, olyanok mint a kommunizmus és a marxizmus: mesterségesen szétverik a különféle csoportokat, és így a nemzetet.

Osztályokra szaggatja a nemzetet a woke és a gender, és a darabokra veri a nemzetet - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Ez lesz a jövő egyik legfőbb harca

A harmadik vírusvariáns, amely veszélyezteti a nyugati nemzeteket: az a progresszív külpolitika. A demokrácia-export nevében felforgatja az országokat - mondta Orbán Viktor. Számos színes forradalmat láttam, de káosz, zűrzavar, és magára hagyott országok lettek csak. A kormányfő megerősítette, hogy ha Trump lenne az elnök, akkor nem lenne háború, ezért bízik a visszatérésében. A progresszívek mindig irodalmi politikát folytatnak - tette hozzá. Először diplomáciai nyomást gyakorolnak a nemzetekre, és aki nem hajol meg, az ellenség. A gender- és az LMBTQ-mozgalmakról ha azt mondod, hogy az a gyermekek szexualizálása, akkor azt mondják rád, hogy megszeged az európai értékeket.

A progresszívek célja, hogy elvegyék a tagállamoktól az önálló külpolitika jogát, ez lesz a jövő egyik legfőbb harca - mondta a kormányfő.

"No migration, no gender, no woke!"

Itt Európában megkezdődött a rekonkviszta: Olaszországban nyertek a konzervatívok, de a munka nem ér véget a győzelemmel. Szurkolunk Meloni asszonnynak. Minél hangosabbak a liberálisok, annál gyorsabban veszítenek a népszerűségükből - üzente Netanjahunak a kormányfő. Nem kell tovább keresni a progresszív vírus ellenszerét, itt van Magyarországon a vakcina. Annyi az egész, hogy a választás előtt fel kell írni a zászlóra: no migration, no gender, no woke!

Így lehet elfoglalni egy várost

A város szentélyeit, és a város falait lehet elfoglani - ez a két módja, hogy elfoglaljunk egy várost. Brüsszel és Washington még a liberálisok kezén van, ezér tegyünk róla, hogy azt is elfoglaljuk - zárta beszédét a kormányfő.