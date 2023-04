Taroltak a rutinjukkal a magyar kardiológusok az Európai Szívritmus Társaság diagnosztikai versenyén

Micsoda dicsőség! Elsők lettek a magyar kardiológusok az Európai Szívritmus Társaság diagnosztikai versenyén, ahol egyedül csak ők tudtak tíz elemzésből tízet hibátlanul elvégezni. Pedig nem volt könnyű dolguk, ugyanis a világ legjobb kardiológusai mérték össze tudásukat Barcelonában, az Európai Szívritmus Társaságnak éves kongresszusán megrendezett versenyen. A Ripost telefonon érte utol a jelenleg is Spanyolországban tartózkodó csapat mentorát, Prof. Dr. Gellér Lászlót, valamint Dr. Szegedi Nándort, a győztes csapat egyik tagját.

A magyar csapatnak Dr. Szegedi Nándor, Dr. Salló Zoltán és Orbán Gábor volt a tagja, Prof. Dr. Gellér László pedig a mentora. Az eredmény óriási siker a szakmában, de Magyarország számára is (Fotó: Prof. Dr. Gellér László)

„Világszinten meghirdetett megmérettetésről van szó, olyan szívritmuszavarokkal foglalkozó kardiológusok között zajlott a verseny, akiknek ez a specialitása. Tehát a győzelem komoly eredmény, aminek valóban örülhetünk. Egy ilyen közegben már a döntőbe jutni sem egyszerű 500 emberből, másrészt annak is örülünk, hogy mi voltunk az egyedüli csapat, aki tízből tíz EKG-t helyesen megfejtettünk. Nagy kihívás volt, sok év gyakorlata kellett ahhoz, hogy sikerülhessen”

– mondta el a Ripostnak Dr. Szegedi Nándor, a csapat tagja.

„A magyar kardiológusok nemzetközi szinten általánosságban is nagy elismerésnek örvendenek, így reménykedtem a jó eredményben, tudtam, hogy jók a kollégáim. Az ellenfelek is 'erősek' voltak, az indiai szakemberek szintén világhírűek, de a többi nemzet is a legjobbjait hozta. Így nem volt egyértelmű a végkifejlet, de bíztam a magyar csapat tudásában, és nem lepett meg, hogy elhozták az első díjat. Az EKG versenyre egyébként 500-an jelentkeztek, és két válogató volt. Így maradt a megmérettetésben a 10 legjobb csapat, köztük Svájc, Franciaország, Izrael, India és Egyiptom is. Végül Spanyolország lett a harmadik, India a második és Magyarország az első”

– mondta el a lap kérdésére Prof. Dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika osztályvezető főorvosa.

Újabb dicsőség az országnak

A versenyfeladat a szívritmuszavar, az EKG-eltérés felismerése volt

A fiatal, 40 év alatti orvosok saját tudásuk alapján szálltak „ringbe”, külön nem trenírozták magukat a megmérettetés előtt.

„Mi erre külön egy másodpercet sem készültünk, az elmúlt tíz év gyakorlata volt szükséges, hogy az ember bejuthasson a döntőbe, illetve a megfelelő mentori háttér. Gellér László professzor úr és Merkely Béla professzor úr intézménye rengeteget tett ahhoz, hogy eljuthassunk erre a szakmai szintre. Illetve sok hazai és külföldi továbbképzésen vehettünk részt, amelyek sokat hozzátettek ahhoz, hogy az ember tudása fejlődjön”

– részletezte Dr. Szegedi Nándor.

„Nálunk ilyen jó szakemberek vannak!”

Gellér professzor szerint az első díj azt bizonyítja, hogy az a fajta képzés, ami hazánkban elérhető, illetve az a tudás, amit a kardiológusok megszereznek itthon, nemcsak, hogy versenyképes a világon, hanem annyira jó, hogy maga mögé utasítja azt.

Nálunk Magyarországon ilyen jó szakemberek vannak!

– hangsúlyozta Prof. Dr. Gellér László, hozzátéve: „Miután ez egy keresett tudás külföldön, fontos, hogy itthon tartsuk, hiszen a kollégákat mindenhol szívesen fogadják”.

„A magyar kardiológusok nemzetközi szinten általánosságban is nagy elismerésnek örvendenek” – mondta Prof. Dr. Gellér László (a képen bal oldalon), a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika osztályvezető főorvosa

„Itt minden lehetőség adott, hogy szakmailag kiteljesedjen egy orvos”

„Nálam nem merült fel a külföldi munkavállalás. Ha az ember egy olyan műhelyben, egy olyan intézményben tud tanulni és dolgozni, mint a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika, akkor nem vágyódik más után. Itt minden lehetőség adott ahhoz, hogy szakmailag, tudományosan és az oktatásban kiteljesedhessen egy orvos”

– magyarázta Dr. Szegedi Nándor a Ripostnak.