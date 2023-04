Nincs megállás! Továbbra is jönnek a guruló dollárok a magyar baloldalnak

A választás óta eltelt egy év eseményeit összefoglalva az a kép rajzolódik ki, hogy még annál a négymilliárd forintnál is több dollár gurulhatott azóta a dollárbaloldalnak, a dollármédiának és a dollárcivileknek. Az Origo összeszedte, hogy pontosan mennyi pénz érkezett és kik kaptak belőle.

Fotó: MTI/SZIGETVÁRY ZSOLT

Mint ismert, a dollárbaloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma (MMM) és a baloldal kampányában résztvevő egyes szervezetek összességében négymilliárd forintot kaptak külföldről a tavaly áprilisi választások előtt. Sőt, Márki-Zay arról beszélt, hogy a pénz egy része már a választás után érkezett hozzájuk.

A Nemzeti Információs Központ jelentése szerint 2022. MÁRCIUS 22. ÉS 2022. JÚLIUS 14-E KÖZÖTT NYOLC TRANZAKCIÓ SORÁN TÖBB MINT 1,8 MILLIÁRD FORINT ÉRKEZETT CSAK AZ MMM-HEZ.

Emlékezetes, idén március végén Márki-Zay ismét elszólta magát, és beismerte, hogy a külföldi pénzeket kampányra költötték. És az elszámolás után maradt még bőven a guruló dollárokból,

Amiből később még több, kampányhoz kapcsolódó költséget fedeztünk: többtízmilliós áfabefizetések, a kampányközpont internetszolgáltatásának hűségidőre szóló jelentős díjai, vagy éppen a kampány során megrongált, megsérült többtucatnyi bérelt autó javításának önköltsége” - fogalmazott.

De az is kiderült akkor, hogy a költések egy része már nem is a 2022-es választási kampány időszakához kapcsolódott. Mint mondta: „az MMM működése mellett támogattuk tüntetések szervezését, egy szeptemberi szabadegyetemet, a civil nemzeti konzultációt, kisebb összeggel pedig a kirúgott tanárokat, a jászberényi választást, vagy a választások idején végzett tevékenységükért meghurcolt aktivistáink jogi védelmét is. Hasonló költségekkel idén is számolunk, amikor az összeg minden bizonnyal teljesen elfogy.”

