Megszakad a szív, ma lenne 53 éves Csollány Szilveszter!

A Szilas becenévre hallgató sportoló ma ünnepelné csupán az 53. születésnapját, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász tavaly a koronavírus áldozata lett. 2021 decemberében fertőződött meg a vírussal, előbb lélegeztetőgépre, majd műtüdőre került, végül 2022. január 24-én hunyt el.

Csollány Szilveszter Fotó: Földi Imre

A fiatal sportoló több szeren is sportolt, de legjobb eredményeit gyűrűn érte el, a legnagyobb sikerét a 2000-es sydney-i olimpiai aranyérmével szerezte. Pályafutása során kétszer is részesült állami kitüntetésben: 1996-ban a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, 2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét ítélték oda számára. Hét éven keresztül, 1996 és 2002 között zsinórban ő kapta Az év magyar tornásza címet. 2011-ben választották be a Magyar Torna Szövetség Halhatatlanok Klubjába. Tragikus halála nemcsak családját, barátait, hanem az egész országot is mélyen megrázta.

Még mindig nem derült fény a gyászoló család titkos jótevőjére Az elmúlt időszakban komoly anyagi problémákkal küzdött Csollány Szilveszter családja. A tornász feleségével, Judittal együtt soproni házukhoz közel 72 millió forint értékű svájci hitelt vettek fel, amit a tragédia után nem tudott tovább fizetni a család. Egy másfél hónapja azonban egy névtelen jótevő rendezte a gyászoló család adósságát, de a titkos segítő azóta sem fedte fel magát.

Sorozatos fronthatás

A jó időre még várni kell: dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója elmondása szerint az elkövetkező napokban sorozatosan jönnek a frontok, erősen terhelve ezzel a frontérzékenyek szervezetét. A mai napon két front is fog érkezni országunkba, egy hideg- és egy melegfront.

A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Nyugat-Dunántúlon kialakulhat eső, zápor, itt a hőmérséklet 10–15, míg az ország többi részében napközben 16–21 fok várható. Eleinte a délkeleti, majd később az északkeleti szél élénkül meg a köpönyeg.hu szerint.

5 éve halt meg a Hair című film rendezője

A nagy sikerű Miloš Forman, születési nevén Jan Tomáš Forman csehszlovák, majd amerikai filmrendező, színész és forgatókönyvíró 5 éve ezen a napon hunyt el. Első sikerét Ken Kesey Száll a kakukk fészkére regényének filmadaptációjával érte el 1975-ben, 5 Oscar-díjat kapott, köztük a legjobb rendezésért járót is. Más nagy sikerű filmjei között ott van a Hair és az Amadeus is, amely nyolc Oscar-díjat kapott 1984-ben.

A Hair című film egyik legismertebb jelenete Fotó: Les Artistes Associes/AFP

Tudtad? Eleinte nem aratott sikert a Hair A musical alkotói kijelentették, hogy a Forman által megvalósított filmadaptációnak nem sikerült megragadnia a Hair lényegét, mert a film a hippiket afféle aberráltaknak ábrázolja, a szereplők nevén és a címen kívül nem sok köze van a művükhöz és a Hair igazi filmverziója még nem készült el. Az első kritikák nagyon lehúzták a filmet és a bevétele is eleinte nagyon kevés volt, azonban a bemutató után egy évvel már a legnézettebb filmnek számított.

Április 20-ig lehet jelölést leadni a jó emberek „Oscar-díjára”

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom újra meghirdette Kopp-Skrabski-díj pályázatot, melynek első fázisában jelöléseket várnak a jó emberek „Oscar-díjára”. A pályázat olyan személyek, illetve házaspárok tevékenységét ismeri el, akik a másik boldogulásáért, testi-lelki egészségéért, kisebb vagy nagyobb közösségekért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. Jelöltet leadni a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom honlapján lehet április 20-áig.

Magyar mozikban a Metallica vadiúj számai

Ma este 19-től végre Magyarországon is elérhető lesz a világszerte megrendezett mozis esemény, amely a Metallica új lemezét, a 72 Seasonst mutatja be a rajongóknak. A 120 perces zenei szeánszt a tizenkét budapesti mozi mellett a vidéki nagyobb városokban is megrendezik és nem csupán az új dalokat hallgathatják meg, hanem némi képanyag is társulni fog hozzájuk, mégpedig exkluzív felvételek – csak erre a vetítésre szánva az együttes tagjaival. Az interjúkon kívül olyan kulisszák mögötti videók is lesznek, amelyekből kiderül, miként születtek meg az új dalok, mi az igazi történetük.

Metallica zenekar Fotó: Armando Arorizo

Játszótéri felújítások zajlanak Budapesten

A Főkert a balesetveszély elkerülése érdekében több játszótéren is elbontja az elhasználódott gumiburkolatokat, és helyükre újat fektet le. Ezekben az időszakokban a gyermekek biztonsága érdekében a látogatók elől lezárják ezeket.

Óbudai-sziget április 10.–április 15.

II. János Pál pápa tér április 12.–április 18.

Európa liget április 14.–április 19.

Moszkva sétány április 19.–április 22.

Gellért-hegy április 21. április 25.

Vérmező április 25.–április 29.

Ideiglenes forgalomkorlátozás Budapest több kerületében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. április 13. és április 14. között Budapest II., V., VII., VIII. és XIII. kerületeiben. Az adott napokon a városban több helyen is tilos lesz megállni, a pontos forgamirend-változásokról a Police.hu oldalon lehet tájékozódni.