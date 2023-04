Így őrzik húsvétkor a meggyilkolt fiatal rendőr emlékét

Érzelmes posztban emlékezett meg a BRFK arról a rendőrről, aki még év elején vesztette életét rendőri intézkedés közben Újbudán. Mind a mai napig rengeteg virág, és mécses őrzi Baumann Péter emlékét, akinek tragédiája egy emberként sokkolta az országot.

A fájdalom nem múlik. A XI. kerületi kollégáinknál jártunk. Baumann Peti emlékét féltőn őrzik. A kapitányságon lévő emlékhelyen mindig van friss virág és mécses

– írta a rendőrség közösségi oldalán.

Baumann Péter azután vesztette életét, hogy egy rendőri intézkedés során késsel megsebesítették. A mentősök hiába szállították gyorsan kórházba, az orvosok már nem tudtak rajta segíteni. A főtörzsőrmester párjával családalapításra készült. A rendőrt Magyarország belügyminisztere hősi halottá nyilvánította, és soron kívül posztumusz főhadnaggyá léptették elő.

Pétert kifejezetten tisztelték és kedvelték kollégái. Körzeti megbízottként a lakossággal is közvetlen kapcsolatot tartott. Talán éppen emiatt is, halála óta is folyamatosan mécsesek égnek a XI. Kerületi Rendőrkapitányság előtt. Arról is gondoskodnak, hogy mindig legyen friss virág az emlékhelyen.

Kollégái sosem felejtik Baumann Pétert Fotó: Rendőrség

Az egész országot megrázta a hír, amikor 2023. január 12-én, csütörtök este rendőrgyilkosság áldozata lett Baumann Péter. A szomszédja ajtaját kalapáccsal betörő Sz. Szilárd megfékezésére három rendőr ment ki a helyszínre, akik megkezdték a férfi bilincselését, ám ő hirtelen az intézkedő rendőrökre támadt. Végül egy 17 centiméteres késsel mindhárom rendőrt megszúrta, hogy megölje őket. A támadás következtében az egyik rendőr a bal combján, a másik a karján és a mellkasán szenvedett szúrt sérülést, míg a harmadik rendőrt, Baumann Pétert szívtájékon érte a szúrás.

A rendőrgyilkos Sz. Szilárd elmeállapotát jelenleg tesztekkel és egyéb módszerekkel vizsgálják az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI). Amennyiben kiderül, hogy a bűncselekmény elkövetésének idején nem volt beszámítható állapotban, vagy eleve kóros elmeállapotú, nem vonható felelősségre. Ellenkező esetben, akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik.