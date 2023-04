Halott gyereket találtak egy autó csomagtartójában Nyíregyházán

A nyíregyházi rendőrkapitányságon jelentették be, hogy egy autó csomagtartójában egy kisgyermek holtteste van. Egyelőre mindössze annyit tudni, hogy a kicsi kétéves lehetett, azt nem, hogy miként kerülhetett a kocsiba.

Fotó: Bordás Béla / Szon

A hátborzongató esetről a Szon számolt be. A portál tudósítói most is a helyszínen vannak, ott készült fotójukon a mentőautó előtt látható az a kocsi, amelyből a holttest állítólag előkerült.

A helyieket megrázta a hír, a cikkük alatt egymást érik a döbbent kommentek.

Hol élünk? Ha ez igaz, akkor már tényleg megérett a világ a pusztulásra

- írta az egyik olvasó.

Többen abban reménykednek, hogy csak valami tévedésről lehet szó.

Már a hír is sokkolt, és nagyon remélem, hogy csak valami fatális tévedés van a dolog mögött

- mondta egy helyi asszony, aki maga is családanya.

Hogy végül neki lesz-e igaza, még nem tudni, de amint kiderülnek a részletek, jelentkezünk a további információkkal.