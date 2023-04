Gulyás Gergely: Az a kérdés, hol a pénz Budapesten?

"A kormány látja, hogy a Tarlós István korábbi főpolgármester által otthagyott 214 milliárd forintot Karácsony Gergely mostanra elköltötte. Azt is látja, hogy Gyurcsány Ferenc két hete ráparancsolt Karácsony Gergelyre amiatt, hogy nem bírálja eléggé keményen a kormányt. Most a főpolgármester megpróbál szót fogadni Gyurcsány Ferencnek"– mondta Gulyás Gergely arra reagálva, hogy Karácsony Gergely bejelentette: a csőd szélén táncol Budapest és "nem finanszírozzák tovább a kormányt", azaz nem tudják és fogják kifizetni teljesen az 58 milliárd forintnyi szolidaritási adót.

"A főváros 2023-as költségvetésében az szerepel, hogy csak idén 76,4 milliárd forinttal növekszik az iparűzési adó. Ha ehhez hozzáveszem, hogy 2019-ben a főváros 2014 milliárd forint megtakarítást örökölt az előző városvezetéstől, akkor a kérdés az az, hogy hol van a pénz?"– mutatott rá Gulyás Gergely Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Karácsony Gergely állítása "tényszerűen nem igaz"

A szolidaritási adó nem a kormányé, hanem a településeké, ebből a kormány egy fillért sem lát–tájékoztatott Gulyás Gergely, aki hozzátette: "Karácsony Gergely azon állítása, miszerint a főváros finanszírozza a kormányt, tényszerűen nem igaz.

A szolidaritási adó a gazdagabb településektől megy a szegényebb településekhez. Minden olyan fillér, amelyet a városok –nemcsak Budapest, hanem minden más város–, ilyen adóként befizet, az nem a kormányhoz érkezik, hanem automatikusan megy a szegényebb önkormányzatokhoz. Ha valaki az adófizetési kötelezettségi kötelességének nem tesz eleget, annak jogi következményei lesznek

–hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Miközben folyamatosan arról beszél Karácsony Gergely, hogy "kivéreztetik" a fővárost, valójában sokkal több pénzből gazdálkodhat. Iparűzési adóból tavaly 30 milliárddal, idén pedig 76 milliárddal nagyobb a bevétele... Tarlós István hiába hagyott 214 milliárdot a kasszában, a pénz mára szinte elfogyott. Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Miért üres Budapest kasszája, hol van a pénz?

Míg Karácsony Gergely a kormányra mutogatott az elmúlt években, addig igencsak szép summával gazdálkodott a nehézségek – pandémia, háború – ellenére is. A pazarlást és felelőtlen gazdálkodást az is jól példázza, hogy a baloldali kerületek esetében, akik hasonlóan a kormányt okolják pénztelenségük miatt– bár hasonlóan rekordköltségvetéssel dolgozhatnak–, nincs csődközeli állapot. A főváros esetében az iparűzési adóból például 2021-ben 20 milliárddal több folyt be, mint tervezték. 2022-ben 30 milliárddal több az előző évihez képest, és most 2023-ban 76 milliárd forinttal több iparűzési adóbevételre várnak a tavaly befolyt összeghez képest. Emellett pedig Tarlós István a már említett 2014 milliárd megtakarításával is gazdálkodhattak.

Több tízmilliárd folyt el a politikai szemléletük miatt

Az elmúlt években a főváros kiadásai egyre csak nőttek, miközben a főváros korábbi vezetése által előkészített nagyberuházásait nem folytatta, csak jelentős késéssel és átvariálással, ami miatt ezek költségei szinte kivétel nélkül az egekbe szöktek. Azaz több tízmilliárd folyt el azért, mert Karácsonyék politikai háborúskodást folytatnak érdemi munka helyett. Ennek a része az is, hogy rendszeresen a BKV leállításával próbálják fenyegetni a kormányt, és újra meg újra csődközeli helyzetet jelentenek...

Méregdrága brüsszeli irodát finanszíroztak, de a budapesti utcatakarításon spóroltak

Budapest kasszáján az sem lendített, hogy "nagyvonalúan" finanszírozták a Városháza és cégei működését, a tanácsadói tisztségek honorálását, brüsszeli iroda fenntartását. Hogy hab is legyen a tortán, a baloldal vezette főváros a hozzáértés hiánya miatt komoly bevételektől esett el, itt van rögtön az elhibázott reklámtender ügye, amely miatt a mai napig többmilliárdos bevételnek mond búcsút Budapest, és szakmaiatlan hozzáállás miatt, még több százmillió forintos büntetést is fizetnek Karácsonyék az elhibázott közbeszerzéseik miatt. Így nem is olyan nehéz a csőd fele kormányozni egy várost, a probléma csak az, hogy mindennek a budapestiek isszák meg a levét. A jelenlegi adatok szerint június elejére a főváros átlépi az úgynevezett mínusz 25 milliárd forintos "túlélő vonalat", augusztus végén pedig a mínusz 75 milliárdot, ami azt jelenti, hogy nyár elejére fizetésképtelenné válhat a Fővárosi Önkormányzat.