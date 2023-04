Ez aztán a jó hír! Mától olcsóbban lehet tankolni, közel a lélektani határ

A mai naptól tovább csökkenhetnek itthon az üzemanyagárak. Már csak pár forint hiányzik, hogy a benzin ára is beessen 600 Ft alá. A hét közepétől újra olcsóbban tankolhatunk: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7, a gázolajé pedig bruttó 6 forinttal csökken literenként.

Fotó: Török János / Délmagyarország

Tekintettel az aktuális kúti árakra, a mai naptól az alábbi átlagárakat tapasztalhatjuk a kutakon, amennyiben a kiskeredelmi árakban is megjelenik a nagykereskedelmi árcsökkenés: - 95-ös benzin 610 Ft/liter helyett: 603 Ft/liter - Gázolaj 585 Ft/liter helyett szerdától: 579 Ft/liter a holtankoljak.hu szerint.

Záporok, zivatarok

A mai napon ismét szórványosan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Élénk marad az északias szél. 15 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők a köpönyeg.hu szerint

115 éve született meg Harangozó Gyula táncos, Kossuth-díjas koreográfus, balettmester

1908. április 19-én született Budapesten a 20. század első jelentős magyar koreográfusa, aki kezdetben nem is táncművésznek készült. Jó sportolóként és a festészet rajongójaként szegődött el statisztának az Operaházba. 1928-ban Albert Gaubiert felfigyelt rá, és szerepeltette A háromszögletű kalap című balettben. Ettől az évtől az Operaház magántáncosa lett. Ő koreografálta a Rómeó és Júlia; A csodálatos mandarin és a Fából faragott királyfi című baletteket is.

Harangozó Gyula - Fotó: mek.oszk

90 éves lenne ma Jayne Mansfield az 50-es évek egyik szexszimbóluma

A Golden Globe-díjas amerikai színésznő, playmate kilencven éve ezen a napon született az Egyesült Államokban. A második férje, a magyar származású Mickey Hargitay (Mr. Universum) a katonai behívó elől menekülve 947-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Jayne Mansfield öt gyermeke közül egyik leánya, Mariska Hargitay ugyancsak színésznő lett.

Viharos szerelmi élete állandó bulvár témát teremtett, és olyan határokat feszegetett, amelyeket akkoriban más sztárok nem közelítettek meg. Hírhedt volt, hogy kitette mellét az utcai fotósok előtt, és ő volt az első amerikai színésznő, aki meztelenül mutatkozott a képernyőn, az 1963-as Ígéretek! című filmben.

Jayne Mansfield - Fotó: COLLECTION CHRISTOPHEL / AFP

Tragikus halála 34 évesen halt meg autóbalesetben, a mögötte ülő gyermekei viszont szerencsésen megúszták. A tragédia rávilágított egy fontos problémára a közlekedésben, ez után kezdték el ugyanis alkalmazni a teherautók hátulján azt a fémrudat, amely megakadályozza, hogy a kocsik teljes egészében a kamionok alá futhassanak. Ezt pedig Mansfield rúdnak nevezték el.

Ma van a fokhagyma világnapja

Ma, április 19-én van a fokhagyma világnapja, amely a legrégebb óta használt fűszernövényünk. 6000 éve esszük nemcsak a vámpírok ellen, hanem az egészségmegőrző szerepéért is. Vírusölő és baktériumölő hatása erősíti az immunrendszert, értisztító és koleszterinszint csökkentő hatása pedig segít a szív és érrendszeri betegségek megelőzésében is. Jól ismert a fokhagyma vérhígító hatása is. A fokhagyma fogyasztásával a vér rögösödését előzheted meg.

Lomtalanítás a XIX. kerületben

A mai naptól indult a XIX. kerületben a lakossági lomtalanítás, az FKF felhívja a figyelmet, hogy az április 19-től 27-ig meghatározott időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési időintervallum. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből, valamint a cég honlapjára feltett térképbeosztásból tájékozódhatnak.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

Mit lehet és mit nem?

Kihelyezhető például kukába nem férő, nagy darabos hulladék; bútor, matrac; szőnyeg; bőrönd; nagy méretű sportszer vagy használati tárgy.

Nem helyezhető ki kommunális vagy szelektív hulladék; építési és bontási törmelék; sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs; síküveg, zöldhulladék, szénpor; ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék; elektromos és elektronikai hulladék.

Fotó: Máté Krisztián

Ideiglenes forgalomkorlátozás

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a mai napon Budapest I., II., V. kerületekben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos megállni:

- 00 órától 12 óráig a Budapest V., Apáczai Csere János utcában, a hotel oldalában nyolc gépjármű részére fenntartott helyen.

- 10 órától 14 óra 30 percig a Budapest II., Pentelei Molnár utca 15. szám előtt nyolc gépjármű részére fenntartott helyen.

- 00 órától 22 óráig a Budapest V., Petőfi Sándor utca mindkét oldalán a Párizsi utca és a Kossuth Lajos utca között.

- 8 órától 16 óráig a Budapest V., Akadémia utca páratlan számozású oldalán a Zoltán és a Garibaldi utca között.

- 13 órától 17 óráig a Budapest I., Szentháromság utca páratlan számozású oldalán a Szentháromság tér és az Úri utca között.