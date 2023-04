Emlékszel még az Iwiw-re? 21 éve ezen a napon indult el az egyik legnagyobb magyar közösségi oldal

Várady Zsolt fejlesztése volt a világ első közösségi hálózatainak egyike, az Iwiw vagy hosszabb nevén international who is who, azaz a nemzetközi ki-kicsoda. 2002. április 14-én akkor még wiw néven indult el az a közösségi oldal, amelyet 2005 és 2010 között a leglátogatottabb magyar weboldalként tartottak számon. Az Iwiw sikereinek csúcsán 4,7 millióan voltak az oldal tagjai, és mintegy félmilliárd ismeretséget jelöltek be egymás között. 2006-ban egymilliárd forintért felvásárolta a Telekom, ettől fogva a rendszer üzemeltetője az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. lett. A szolgáltatás 2010-ben került lejtmenetbe, miután 2009-től kezdve Magyarországon is elérhetővé vált a Facebook. 2014. június végével végleg megszüntették az oldalt.

Várady Zsolt Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Érdekességek az Iwiwről: - felhasználók között több nő volt, mint férfi ( 55%-45%) - az első években az üzemeltető stáb teljesen ingyen dolgozott az oldal fejlesztésén, mivel nem volt nagy pénzügyi keretük és nem volt nagy az oldal ismertsége - a megszűnése előtt már egy évvel, 2013-ban sem funkcionált rendesen - a felhasználók átlagos életkora 32 év volt - kezdetben az iwiw-re csak tagmeghívással lehetett regisztrálni

Április 15-éig lehet kérni az óvodakezdés halasztását

A gyermek óvodakezdésének halasztását most szombatig, azaz április 15-éig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál. Ha családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja, a gyermek egy évig (annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben betölti a negyedik évét ) menthető fel az óvodai foglalkozások alól.

Az óvodai beiratkozás 2023. április 20-tól május 20-ig tart, az általános iskolákba 2023. április 20–21-én lehet beiratkozni.

A bölcsődék legkésőbb 2023. április 15-éig jelzik az Oktatási Hivatalnak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek – a jogszabályban meghatározott esetben – további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ekkor nincs szükség óvodai beiratkozásra, de javasolt, hogy a szülők egyeztessenek a bölcsődével.

Előzd meg hétvégén a Fogaskerekűt!

Szombaton, április 15-én a már hagyománnyá vált sportrendezvényre futással, biciklizéssel vagy akár túrázással is lehet nevezni. Célja, hogy a rajtolók előbb szakítsák át a célvonalat, mint a XII. kerület kedvenc járműve, a Fogaskerekű vasút. A rajttól a célig alig 15 perc alatt teszi meg az utat a 60-as villamosként is ismert „gépszörny”, így a bátor indulóknak összesen ennyi idejük van arra, hogy leküzdjék a 325 m-es szintemelkedésű, 4 km hosszú hegymenet nehézségeit.

Versenyszámok:

- futóverseny (kutyával is lehet) 4 km

- váltófutóverseny /2 vagy 4 fős vegyes csapatokban 4 km

- Széchenyi-hegy túraverseny 7 km

- mini túraverseny - XII. kerületi ovisoknak 4 km

- kerékpáros verseny

Fotó: commons.wikimedia

Változékony lesz az időjárás hétvégén

A csütörtöki hidegfront egy mediterránt ciklont generált és ez határozza meg a pénteki és a hétvégi időjárást is. A mai napon dél, délnyugat felől már sokfelé alakul ki eső, zápor, néhol zivatar. Délután délen, délnyugaton felszakadozik átmenetileg a felhőzet, előbukkanhat a nap,de az ország többi részén további eső várható. A zivatarok környezetében viharos széllökések lesznek. Keleten 20, nyugaton 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A hétvégén pár órára kisüthet a nap, de sok helyen erősen felhős lesz az ég, több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Szombaton napközben 8-16, vasárnap pedig 12-19 fok körüli értéket mérhetünk, keleten lesz a melegebb, nyugaton lesz zártabb a felhőzet, ott lesz hűvösebb a köpönyeg.hu szerint.

Ma, április 14-én van a könyvtárosok világnapja

A könyvtárosok világnapja 2011 óta kerül megrendezésre az Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA és a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet világ könyvtárainak és a bennük tevékenykedő könyvtárosok fontosságára, történelmi és társadalmi szerepére. Ezen a napon több könyvtárban is szerveznek különleges programokat, hogy emlékeztessék az olvasókat: a modern világban a klasszikus könyvolvasás nagy érték.

60 éve, április 15-én került először élő adásba a Tv Maci

A TV Maci először 1963. április 15-én jelent meg az MTV-n, és az Esti mese szignálfilmje volt. A TV Maci figurájának „szülőanyja” Bálint Ágnes, aki a mese forgatókönyvet is írta. A maci első formáját Lengyel Zsolt terve alapján Köber Tibor alkotta meg, majd 1981-ben Koch Aurél tervező és Tóth A. Pál rendező-animátor kezei alatt a TV Maci figurája megújult és új ruhatárat is kapott, „alvókája” Csutkababa lett. 1983-ban vonult véglegesen nyugdíjba a tv esti képernyőjéről.

TV Maci Fotó: MTVA

Ezen a napon mutatta be először nyilvánosan Thomas Edison a kinetoszkópot, a mozgó képet.

A kinetoszkóp a mozi történetének egyik legrégebbi készüléke, célja a mozgás illúzióját keltő fényképészeti alkotások, az ezzel a kamerával felvett filmek megjelenítése. 1894. április 14-én nyílt meg az első kinetoszkópszalon New Yorkban. 25 cent volt a belépődíj és ezért öt minifilmet kaptak a nézők: a Lópatkolás, a Borbélyműhely, a Kakasviadal, a Birkózás, valamint a Légtornászok című jeleneteket.

Tavaszi Etyeki Piknik 2023

Ezen a hétvégén borok, házias ételek, kulturális programok és kézműves vásár is várja a az etyeki Gasztrosétányra látogatókat. A Hegedűs Sajtműhelyben sajtkóstolás és tárlatvezetés a Birtok Pinceajtajában koncert és pincetúra, a Stelázsi – Kultúrspriccben pedig zongorafestő performansz színesíti a hétvége programáradatát.

Etyeki Piknik Fotó: Mirkó István

Ideiglenes forgalomkorlátozások a hétvégén!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy a főváros több kerületében ideiglenes forgalomkorlátozás lesz.

- Labdarúgó-mérkőzések miatt 2023. április 15-én Budapest IX. és XVIII. kerületében.

- Sportrendezvény miatt 2023. április 15-én Budapest XII. kerületében.

- Rendezvény miatt 2023. április 15-én és április 16-án Budapest VII. és VIII. kerületében.

Az adott kerületekben több helyen is tilos lesz megállni a hétvégén, a pontos forgamirend-változásokról a police.hu oldalon lehet tájékozódni.