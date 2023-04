Csodás nap vár a Halakra, itt a horoszkóp húsvéthétfőre

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Valamilyen régi fogadalmát végre valóra válthatja ma. A megvalósítás sem esik nehezére, sőt, különös örömöt talál az egészben. És bár aprócskának tűnik a változás, valójában ez mégis kifejezetten nagy fordulatot jelent...







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A napi horoszkóp szerint a mai nap kiválóan alkalmas lehet a vitás ügyeket elsimítani. Talán másként lát most még bizonyos dolgokat, amelyek az elmúlt időben csalódást okoztak önben. Valahogy minden új értelmet nyerhet húsvét hétfőjén: mélyebbet, mást és jobbat...







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A konfliktushelyzetek elkerüléséhez húsvét hétfőn szüksége lesz a korábbi tapasztalatokra és emberismeretére is. Legyen a lehető legóvatosabb a kényesebb beszélgetések során, mert könnyen megsértheti a környezete érzékenységét. Figyeljen mindenképpen az apró jelekre, a testbeszédre, s akkor nem lesz baj!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Néha érdemes inkább hallgatnia, hogy a törékeny házi békét meg tudja őrizni. Annál is inkább, mert kis belátással maga is rájöhet, nem minden csak úgy van jól, ahogy ön azt elképzeli. Húsvét hétfőn komoly felismeréseket tehet a témában...







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szeretne továbblépni, változtatni az életén. Nagyon jó ötlet, viszont ehhez az kellene, hogy kicsit előtérbe helyezze saját magát, az önnek fontos dolgokat. A céljaival is tisztába kellene jönnie, mert ha tudja, mit akar, nagyobb eséllyel teljesedhet ki. Mi az, ami igazán fontos most önnek?







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Megint rá kell jönnie, hogy az igazi lehetőség saját magában rejlik. Hiába keresi máshol a megoldást az élete problémáira, újra meg kell tapasztalnia, hogy saját magán csak ön segíthet. De biztosan ismeri a mondást: Segíts magadon, és az Isten is megsegít!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon jó napja lesz húsvét hétfőn. Azok is hálásak lesznek ma önnek, akiktől ilyesmit általában nem is mer remélni. És ön is kaphat ingyen jó tanácsot, segítő támogatást, csak észre kell vennie a jó szándékot...







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Igazán kijárna már önnek már némi pihenés. Ha folyton csak a megoldandó feladatokon járnak a gondolatai, akkor mikor marad ideje élni? Nyugalomban találhat vissza régi önmagához is. Ha a családi program engedi, szánjon erre is időt hétfőn!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagyon nehéz önt befolyásolni, de mégis van valaki, aki hatással tud lenni önre. Látszólag persze neki is ellenáll, de ez most tényleg csak a látszat. Igaz, önnek nagyon fontos, hogy mit mutat magáról. De jól tenné, ha húsvét hétfőn meghallgatná a másikat is.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Úgy tűnik, komoly ügyben kell véleményt nyilvánítania húsvét hétfőjén. Sőt, talán meg is kell győzni az igazáról a többieket. A siker garantált, de komoly feltétele is lesz: kordában kell tartania az indulatait, sokkal megfontoltabbnak, türelmesebbnek kell lennie. Menni fog?







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Húsvét hétfőn a hangulata olyan szeszélyesen változik, mint az áprilisi időjárás. Ma igazán elemében érezheti magát, de az indulatait fogja vissza picit. A jókedv és mosoly kifejezetten jól áll önnek...







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon jól alakul ma a program, és a hangulata is remek. Az összes csillagjegy közül ön szereti a legjobban a húsvét hangulatát. Ma minden adott hozzá, hogy remekül érezze magát, főleg, ha néhány barátot is áthív magához.