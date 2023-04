BKK-jegyárak és jegytípusok: rengeteg dolog változott, itt a teljes lista

Jelentős változások léptek érvénybe április 1-jével, miután a BKK bejelentette, hogy többféle bérletet és jegyet is kivezetett a kínálatából. Indoklásuk szerint a lépésre a növekvő infláció, a kedvezőtlen gazdasági környezet, az elszabaduló energiaárak miatt volt szükség. A változtatások értelmében jelentősen szűkült az egyes jegytípusok köre. A Metropol összegyűjtötte, melyek a legfontosabb tudnivalók.

Fotó: Metropol

Látványos „újítás”, hogy jelentősen drágul a ferihegyi buszjárat: a 100E reptéri buszra az eddigi 1500 forint helyett 2200 forintért lehet jegyet váltani.

A vállalat szerint nincs ok az aggodalomra, mivel a jellemzően csak turisták által használt 100E busz új tarifája még az emelést követően is elmarad a nemzetközi viszonylatban vizsgált városok áraitól. Ez persze nagyjából igaz, de a magyar pénztárcának mégis jelentős a csaknem 50 százalékos emelés...

A BKK egy saját felmérésével indokol, mondván:

A járat utasainak 83 százaléka külföldi, akik csak alkalmi jelleggel használják a BKK szolgáltatásait, éppen ezért kevésbé érzékenyek a jegy árára.

Fotó: Metropol, Máté Krisztián

Hiába hozott számos változást a BudapestGO applikáció a fővárosban közlekedők szokásaiban, a vállalat most mégis úgy döntött, hogy több jegyet és bérletet is kivezet a kínálatából. Többek között megszűnik az átszállójegy, a metrószakaszjegy, a Budapest-hetijegy és a kiegészítő heti Budapest-bérlet is. A BKK indoklása szerint az elmúlt időszakban sok probléma merült fel az 5/30 BKK-napijegy használatával és megfelelő érvényesítésével kapcsolatban. A közlekedési vállalat helyette egy digitálisan elérhető új termék bevezetésén kezdett el dolgozni.

A többi jegy és bérlet esetében érdemes megjegyezni, hogy a BKK nem tervez hasonló változtatást, mint írják:

A Budapesti Közlekedési Központ arra törekszik, hogy a lehető legjobb utazási lehetőséget kínálja a fővárosban közlekedőknek. A társaság célja, hogy mindenkinek megérje közösségi közlekedésre váltani

– jegyezték meg.

A BKK szerint tavaly júniustól az összes eseti jegy bevétele meghaladta a 2019-es szintet, az átszállójegy és a szakaszjegy, illetve a hetijegy volumene viszont jelentősen alulmaradt a korábbi értékesítéssel szemben.

Az átszállójegy és a metrószakaszjegy a megszűnéstől számított 1 évig, azaz 2024. március 31-ig használható fel utazásra. A kiegészítő heti Budapest-bérlet és az elővételben megváltott hetijegy, az 5/30 BKK-napijegy a rajta szereplő érvényességi, felhasználhatósági időben jogosít utazásra – függetlenül attól, hogy ez az időszak esetleg április 1-jén vagy azt követően jár le.

Fotó: Metropol, Bánkúti Sándor

A megszűnő jegytípusok miatt okkal merül fel a kérdés persze, hogy milyen alternatívák közül érdemes választani. A BKK az átszállójegy helyett az azonos árban megvásárolható 30 perces időalapú jegyet javasolja, hosszabb távokra pedig a 90 perces időalapú jegyeket. Ezzel a jegytípussal az utazások megszakíthatóak, és akár a lejárat előtti utolsó percben is újrakezdhetők. Akinek pedig nincs lehetősége a mobiljegy-alkalmazásokban, így például a BudapestGO applikációban elérhető időalapú jegyeket használni, azoknak a legideálisabb választás a 10 darabos gyűjtőjegy vagy a Budapest 24 órás jegy.

A megszűnő 5/30-as jegy helyett a vállalat a félhavi (15 napos) Budapest-bérletet javasolja, a kiegészítő hetibérlet helyett pedig a legjobb választás a félhavi 15 napos Budapest-bérlet lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy az átszállójegyet és a metrószakaszjegyet legkésőbb 2024. március 31-ig lehet visszaváltani. Az 5/30 napijegy a 30 napos felhasználhatósági idejének kezdete előtt, a Budapest-hetijegy csak az érvényesség kezdete előtt váltható vissza. A kiegészítő hetibérlet visszaváltására nincs lehetőség.