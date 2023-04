Beindult a gépezet! – 100 autót is elvihetnek a csepeli utcákról – videó

Még mindig sok bosszúságot okoznak a helyi lakosoknak a gazdátlan roncsautók a fővárosban. A Csepeli Közterület-felügyelet csak idén már több mint száz rendszámtábla nélküli, vagy üzemképtelen gépjármű tulajdonosát értesítette, hogy távolítsák el gépjárműveiket az utcákról. Az értesítéseket követően a legtöbb tulajdonos általában eleget szokott tenni a felszólításoknak, ám még mindig sok azoknak az autóknak a száma, amelyek végül roncstelepeken végzik. A csepeli közteresek idén eddig már 29 alkalommal szállították el a hatósági jelzés nélküli járműveket.

Több tucat gazdátlan autó áll a csepeli roncstelepen Fotó: Metropol

A közterület-felügyelők csak a rendszám nélküli autókat vihetik el az utcákról. Ha az adott jármű rendelkezik hatósági jelzéssel, úgy a tulajdonos kap egy felszólító levelet azért, hogy járművét távolítsa el az utcáról, vagy érvényesítse a műszaki vizsgát, hiszen ezek nélkül a közúti forgalomban nem is vehet részt.

A legtöbb autóra megsemmisítés várhat Fotó: Ripost

Az elszállított autókat a jelenleg érvényes jogszabályok szerint 6 hónapig tárolhatják az egyes telepeken, ezután a gépjárműveket vagy értékesítik, vagy pedig végleg szétbontják. Erről természetesen előzetesen értesítik a tulajdonost a hatóságok.

Ha a tulajdonos az elszállított járművét szeretné visszakapni, pénzbe kerül: az erre vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben meghatározott összegek kiegyenlítésével van lehetősége. Ha mégsem váltják ki hat hónapon belül a gépjárművet, akkor végleg lemondhat a tulajdonos az autójáról.

Ezek közül a kocsik közül minden bizonnyal kevésért jelentkezik majd a tulajdonosa Fotó: Ripost

Fontos hangsúlyozni, hogy a közterület-felügyelők csak a rendszám nélküli autókat távolíthatják el. Tehát a közterületről a rendszámmal rendelkező autó, függetlenül attól, hogy lejárt a műszaki engedélye, leeresztették a kerekét, vagy csak hosszabb ideje nem használták, nem szállítható el.

A hátrahagyott autók gyakran válnak bűncselekmények tárgyává. Gyakori, hogy elkezdik szétbontani őket, lelopják a kerekeket, lámpákat, de olyanra is volt már példa, hogy hajléktalanok költöztek be az egyes gépjárművekbe. A roncsautók nemcsak a látvány szempontjából okoznak bosszúságot a helyieknek, hanem azért is, mert jelenlétük akadályozza a parkolást is.

Régóta megkeserítik a csepeli lakosok életét a magukra hagyott autók Fotó: Ripost

Összességében elmondható, hogy az utóbbi időben csökkent a roncsautók száma Csepelen, köszönhetően annak, hogy a tulajdonosok többsége a felszólítás után önként eltávolítja a közterületen tárolt üzemképtelen gépjárművét. Míg 2019-ben 59 db roncsautót tartottak nyilván a kerületben, addig ez a szám 2022-ben már 31 darabra apadt.

Íme videónk a csepeli helyzetről: