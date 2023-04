Így kerülhető el sorban állás a gépjárművek adásvételekor

Ebben a cikkben összegyűjtöttük azt a 3+1 tippet, amit az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről tudni érdemes, annak érdekében, hogy az adminisztráció gyorsan és kevesebb hibalehetőséggel történjen. Az adminisztratív ügyek intézéséhez sokan akár egy szabadnapot is kivesznek a munkahelyükön, pedig a magyarorszag.hu felületén ehhez egy kávészünet is elegendő lehet.

1. tipp: A jármű életútjának online ellenőrzése

Aki nem napi szinten adja, veszi az autóit, annak nagy segítség, ha tudja, a kiszemelt autó előéletét le tudja keresni a magyarorszag.hu oldalon elérhető Jármű Szolgáltatás Platformon keresztül. Itt kiderülhet, hogy van-e az autón forgalmazási korlátozás vagy hitel, milyen a műszaki állapota stb. A szolgáltatás segítségével saját autónk életútjának lényeges adatait is lekérdezhetjük. Eladáskor az így kapott hiteles információkat már fel is tölthetjük a kiválasztott használtautó-kereskedési oldalra, illetve később megküldhetjük a vevőnek is.

2. tipp: Forgalomból történő ideiglenes kivonás

Ha a járművünk már használaton kívül van, de valamilyen oknál fogva még nem tudjuk eladni, akkor érdemes kérvényeznünk a forgalomból történő ideiglenes kivonását. Természetesen ezt is megtehetjük online. A forgalomból történő ideiglenes kivonást maximum 1 éves időtartamra lehet igényelni.

3. tipp: Eladás bejelentése

Amikor egy járműnek új tulajdonosa lesz, az eladónak és a vevőnek is van bejelentési kötelezettsége. Ha ezt bármelyik fél elmulasztja, könnyen megeshet, hogy az új tulajdonos által elkövetett esetleges szabálytalanságok miatt a bírságokat ezután is a korábbi tulajdonoson próbálják meg behajtani a hatóságok. A nyilatkozat benyújtásával azonban ez elkerülhető, a Jármű tulajdonosváltásának bejelentése oldalon rövid idő alatt, akadálymentesen, sorban állás nélkül, elektronikusan is intézhető.

+1 tipp: Autópálya-matrica (e-matrica) átvétele, vásárlása

Sokakkal előfordul, hogy a gépjármű napi, aktív használata miatt érvényes autópálya-matrica (e-matrica) eladáskor átadásra kerül az autóval együtt. Az éves e-matricával ellátott gépjármű adásvétele során alapvetően az eladó és a vevő közti megállapodás kérdése, hogy a jogosultsággal a továbbiakban melyikük rendelkezzen. Ha azonban a megvásárolt autóhoz nem lenne autópálya-matrica, újat természetesen a friss tulajdonos is bármikor vásárolhat online akár magyarorszag.hu oldalon keresztül is.

Miért jó az elektronikus ügyintézés?

A gépjárműeladással kapcsolatos ügyek intézését leggyorsabban a magyarorszag.hu portálon keresztül lehet kezdeményezni, elektronikus azonosítást követően. Ennek előnye, hogy nem kell személyesen felkeresnünk a kormányablakot, így nem kell szabadságot kivennünk, így elkerüljük a hosszas várakozást a hivatalban. A magyarorszag.hu szolgáltatásaival kapcsolatban bővebb tájékoztatást a 1818-as telefonszámon külföldről a +36 (1) 550-1858 vagy a 1818@1818.hu e-mail-címen kérhetünk.

