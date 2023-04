Ennyi idő után is hihetetlen felidézni, hogy a férfi, amikor többször is eltaláltam, továbbra is támadólag lépett fel és megpróbált engem is megkéselni, pedig az egyik lövésem szétroncsolta a csontot a kezében, ő pedig ezek után a sérült végtagjával tartotta a kést, megállíthatatlannak tűnt