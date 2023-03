Saját magát buktatta le a bogácsi anya, aki csecsemőjével járt lopni

Üzletszerűen elkövetett lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság egy 22 éves bogácsi nővel szemben - közölték a police.hu oldalán.

Fotó: police.hu

A rendőrség közleménye szerint a nő tavaly augusztusban többször is lopott egy mezőkövesdi üzletből, ahonnan ruhaneműket, illatszereket, élelmiszereket tulajdonított el. A 22 éves anya rendszerint magával vitte néhány hónapos babáját, akit "elterelő hadműveletnek szánta", ami be is vált, hiszen több mint 150.000 forintnyi kárt okozott a boltnak.

Végül "hatalmas" hibát követett el

A fiatal anya olyan ruhadarabokat akart kicserélteti a boltban, amiről az alkalmazottak úgy tudták, hogy azokat még el sem adták.

Az elkövető, kihallgatása során tettére nem tudott magyarázatot adni, elmondása szerint jól kereső férje mellett nem volt rászorulva arra, hogy lopjon. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek - írták az oldalon.