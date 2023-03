Összetört a nádasdi motorbaleset túlélője, üzent elhunyt barátja rokonainak

Az önmagában tragédia, ha valaki elveszíti a barátját, de még szörnyűbb, ha a szeme láttára hal meg. A két fiatal, Ádám és István vidáman indult motorozni csütörtökön - egyiküknek ez lett az utolsó útja. Ráadásul ők szabályosan közlekedtek, ártatlanul szenvedtek balesetet. Ádámot törésekkel vitték kórházba, nagyon megviselték őt a történtek.

István nem élte túl az ütközést. Fotó: Facebook

Üzent a nádasdi motorbalesetben elhunyt barátja családjának az a férfi, aki túlélte a kamionnal való ütközést. A sokkos állapotban levő Ádámot kórházban ápolják. Egyre elhunyt barátját, Istvánt emlegeti.

István és Ádám motorozni indult csütörtök délután. Vezetés előtt sosem ittak és nem volt szokásuk a száguldozás. Mégis utolérte őket a végzet.

Nádasd térségénél jártak, amikor egy kamionos próbált megelőzni egy kisteherautót szemből, és közben áttért a szemközti sávba, és összeütközött a motorral érkező Istvánnal, valamint a mögötte haladó Ádámmal. István járműve kettétört, a férfi pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.

A barátját csonttörésekkel szállították kórházba. Ádám információink szerint sokkos állapotban van. Az ápolókon keresztül üzent István szeretteinek.

Ádám megkérte a kórház személyzetét, hogy mondják meg nekünk, hogy nem ők tehetnek a tragédiáról.

Ezt egyébként magunktól is így gondoltuk. Fájdalmunk így is határtalan. Mélyen együttérzünk az unokaöcsém barátjával is, hiszen ő élete végéig emlékezni fog a balesetre és a barátja személyében őt is pótolhatatlan veszteség érte – mondta a Borsnak István nagynénje, Judit.

A balesetet egy 26 éves horvát kamionsofőr okozta.

A férfi szeretett volna odamenni István nagyapjához, amikor az idős férfi a helyszínre ért, de a rendőrök erről lebeszélték. Bocsánatkérését inkább ők tolmácsolták a gyászolóknak.

Megértjük, hogy ez a sofőrnek is hatalmas tragédia. El kell számolnia a lelkiismeretével, még akkor is, ha nyilvánvalóan nem szándékosan okozta a tragédiát

– fejezete be a nagynéni.