Megmagyarázhatatlan objektumokra bukkant a NASA

Az ősrobbanás után mindössze 500-700 évvel később létrejövő galaxisokat találtak a tudósok – írja az Origo. A fejlettségükre azonban semmi magyarázat nincs, a kozmológia jelenlegi modelljei alapján nem lenne szabad létezniük ezeknek az objektumoknak.

„Még soha nem figyeltünk meg ilyen hatalmas galaxisokat, ilyen korán az ősrobbanás után. A most felfedezett hat galaxis több mint 12 milliárd éves, mindössze 500-700 millió évvel az ősrobbanás után alakultak ki, és a Napunk tömegének akár 100 milliárdszorosát is elérhetik. Ez túl nagy ahhoz, hogy a jelenlegi modellek szerint is létezzenek. Ez a felfedezés megváltoztathatja a világegyetemünk legkorábbi galaxisainak kialakulásával kapcsolatos ismereteinket” – magyarázta a Nature folyóiratban megjelent tanulmány jelentőségét Ivo Labbé, az ausztriai Swinburne Műszaki Egyetem munkatársa, amiről az Origo számolt be.

Természetesen semmi sem bizonyítja még, hogy az objektumok valóban galaxisok lennének. Jelenleg is folynak a kutatások, hogy feltárják részletesebben természetüket, távolságukat és méretüket, ahogy a kutatók az objektumok kémiai összetételéről is információhoz akarnak jutni.

