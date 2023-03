Fogy a remény: már egy hónapja kómában fekszik a mátészalkai uszodában összeesett 12 éves fiú

Minden előjel nélkül kapott agyvérzést egy hónappal ezelőtt egy 12 éves fiú a mátészalkai uszodában. Miklós úszásórán vett részt, ahol jelezte az oktatónak, hogy rosszul van, majd kiment a medencéből, és az öltöző felé indult, amikor epilepsziaszerű rohamot kapott. A tanár igyekezett ellátni a gyereket és azonnal értesítették a mentőket is. Miklós eközben eszméletét is elveszítette. A mentősök mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Miklóst mentőhelikopterrel szállították kórházba Fotó: Pixabay

Erzsébet, Miklós édesanyja akkor arról beszélt: az egész család értetlenül áll a történtek előtt, ugyanis a kamasz az agyvérzés előtt makkegészséges volt.

Sosem volt semmi baja, egészséges volt. Hétfő reggel elindult az iskolába, akkor sem mondta, hogy rosszul érezné magát. Aztán 9-kor hívtak, hogy agyvérzést kapott és kórházba szállították

– mondta az asszony.

Miklós korábban teljesen egészséges volt Fotó: Metropol

Imádkoznak érte

A családot az is megviselte, hogy fiukat Debrecenbe szállították kórházba, ugyanis arra sem volt elég pénzük, hogy buszra vagy vonatra szálljanak és meglátogassák. Szerencsére a barátok és rokonok gyűjtést szerveztek, amiért a család rendkívül hálás.

– A nagylelkű embereknek hála, sikerült meglátogatnunk a fiamat, be is vásároltunk neki. Senkinek nem kívánom azt a látványt. Szörnyű, hogy ez történt az én kisfiammal!

Azóta három komoly agyműtétet is elvégeztek Miklóson, akinek jelenleg is kritikus az állapota, így az orvosai továbbra is mélyaltatásban tartják – írja a Bors.

Az orvosok se tudják egyelőre megmondani, hogy a fiam milyen fokú agykárosodást szenvedett. Azt akkor fogják tudni megmondani, amikor a gyermekem felébresztik. Csak imádkozni tudunk, hogy épen és egészségesen visszatér hozzánk

– osztotta meg Miklós édesapja.