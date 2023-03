Minden apa legszörnyűbb rémálmát éli át minden egyes nap már több mint 10 éve az olasz vállalkozó, Andrea Tonello. Mint arról a Bors is írt, a férfi és magyar szerelme, S. Klaudia látszólag boldogan nevelték együtt kislányukat Olaszországban. Egy nap azonban egy magyarországi szülőlátogatás közben Klaudia hátborzongató üzenetet küldött gyermeke apjának: ebben közölte, hogy soha többé nem akarja látni a férfit, nem tér vissza Olaszországba és a kis Chantal Ildikót is magánál tartja. Az asszony ezután eltűnt, méghozzá gyermekével együtt.

Édesapja pár hónaposan látta utoljára Chantal Ildikót Fotó: Bors

Az elkeseredett apa viszont egy pillanatig sem mondott le imádott kislányáról, a hosszú évek alatt mindent megtett, hogy felkutassa gyermekét: több millió forintot ölt magánnyomozásokba, Klaudia szülei házához is többször elutazott, emellett a rendőrségen kívül az olasz és a magyar sajtó segítségével is igyekezett lánya nyomára bukkanni. Az apa szívszaggató üzeneteket is küldött a világhálón keresztül kislányának, miközben minden évben megünnepelte születésnapját, karácsonykor pedig a mai napig ajándékokat vesz neki:

Boldog születésnapot, Chantal hercegnő, ma vagy tízéves, nyolc éve és tíz hónapja élek nélküled. Azóta, mióta az az ember, aki azt állítja, hogy szeret, úgy döntött, hogy nem érdemled meg édesapád szeretetét és a normális életet

– írta lányának tavalyi születésnapján.

Egyetlen napig sem kételkedtem abban, hogy egyszer majd újra megölelhetlek, és egy nap sem telt el anélkül, hogy ne gondoltam volna rád. Ezért teszek neked egy ígéretet: ha egyszer újra együtt leszünk, megünnepeljük az összes olyan születésnapot és karácsonyt, amit elloptak tőlünk, és minden hónap különleges ünnep lesz az én hercegnőmnek

– írta az elkeseredett apa.

A kislányt azóta sem találják, magyar anyja azonban eltűnt a körözési listáról Fotó: Bors

Az asszonyt távollétében az olasz bíróság elítélte: emberrablásért első fokon 4 évet és 250 ezer eurós pénzbüntetést kapott, míg Chantal Ildikóval együtt mindkettőjüket eltűntként kereste az Interpol: az anya nemzetközi és magyar körözés alatt is állt. Egészen eddig. Ugyanis, bár az asszony évek óta szerepelt a magyar és a nemzetközi körözési listán, sőt a toplistás bűnözők listáján is előkelő helyen állt, egyik pillanatról a másikra eltűnt onnan. Pedig a Metropol úgy tudja, hogy az asszony és a kislány holléte továbbra is rejtély. Információink szerint lehetséges, hogy az asszony bűntettei elévültek.

A kislányt, Chantal Ildikót mai napig eltűntként keresi a rendőrség, mi több, még a megtalálónak járó félmillió forintos nyomravezetői díj is érvényben van.