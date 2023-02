Döbbentet: Simon Malik lerajzolta Maddie McCannt, így néz ki most

A videó feltételezhetően Lengyelországban készült, és a magát Maddie-nek valló nő elmeséli, hogy nem sikerült megszereznie a hatóságoktól a születési anyakönyvi kivonatát, és egyáltalán nem biztos, hogy a származásáról szóló történetek igazak. Ráadásul ugyanott van anyajegy a lábán, ahol Maddie-nek volt, és a jobb szemük is ugyanolyan a kolobóma miatt: egy sötét csík húzódik ki a pupillájukból. A lány az oldalán keresztül kér segítséget, ugyanis szeretne beszélni Maddie szüleivel, Kate és Gerry McCann-nel, illetve DNS-teszt elvégzésébe is belemenne, hogy igazolja a gyanúját. Azonban állítása szerint a brit és a lengyel hatóságok nem foglalkoztak a kérésével.

A videó megosztotta az internetezőket, sokan szkeptikusan fogadták a bejelentést, míg mások azonnali segítségnyújtásra ösztönzik a hatóságokat.

Maddie McCann 2007 májusában tűnt el egy portugáliai nyaralás során a család apartmanjából. A hatalmas médiafigyelmet is vonzó nyomozás azonban megrekedt, múlt évben a hatóságok azt jelentették be, ha nem találnak új nyomot, csökkentik az ügyre fordított költségeiket. Maddie egyébként most lenne 19 éves, amire a Tiktoker annyit mondott, az ő kora biztosan téves.