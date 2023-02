Megszökött az orvosi vizsgálatról, Budapesten keresik a 14 éves fiút

Igencsak furcsa körülmények között veszett nyoma egy 14 éves tininek Budapesten. Az őt kereső felhívás szerint ugyanis az antiszociális személyiségzavarral és ADHD-vel küzdő Barcsa Patrik Ármint csütörtökön vitték volna egy orvosi vizsgálatra a Bócsi Gyermekotthonból Budapestre, azonban amint felértek a fővárosba, Patrik azonnal megszökött.

Patrik egy rollerrel járhatja Budapest utcáit – Fotó: Police

A fiú ezután újpesti házukhoz ment, ahol viszont senkit nem talált. Ezért fogott egy rollert, és azzal vágott neki Budapestnek:

Úgy néz ki, elment Újpesten az üresen álló családi házukhoz, ahonnan magához vett egy neon-sárga-zöld rollert, feltehetően most azzal járja Pest utcáit

– írták a Facebookon. Kérnek mindenkit, aki esetleg kiszúrná Patrikot: azonnal jelezzék az észlelést, a fiú ugyanis veszélyben van:

Ismétlem, Patrik pszichés beteg, ha bárki látja és felismeri, azonnal hívják a rendőrséget!

– kérték nyomatékosan.

Hozzátették, hogy a fiú anyukája nem itt él, Németországban lakik, azonban fia eltűnésének hírére azonnal útnak indult Magyarországra:

– Édesanyja úton van haza Németországból. A rendőrség is nagy erőkkel keresi – közölték, ahogyan azt is, hogy a fiú 180-185 cm magas; vékony testalkatú; megközelítőleg 60 kiló; barna, rövid hajú. Eltűnésekor fekete kabátot, fekete nadrágot és cipőt viselt, telefonja és az iratai nincsennek nála.

A fiúcskának egyébként nem ez az első hasonló esete, a rendőrség egyik korábbi közleménye szerint ugyanis már tavaly októberben is elszökött, akkor Újpestről távozott ismeretlen helyre. Nem kizárt, hogy akkor is arról az újpesti címről lépett meg, ahova most visszament.

A rendőrség kéri, hogy aki Barcsa Patrik Ármin tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.