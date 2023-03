Különleges dologba fogott Szabó Zsófi édesanyja! A mindig vidám és mosolygós Pálma asszony a Rózsakerti lakótelepen nyitott egy zöldségest, ahová nemcsak a helyiek, de Zsófi is előszeretettel jár. Mint kiderült, a műsorvezető rendszeresen viszi a boltba kisfiát, Mendelt, hogy nagymamájával töltsön egy kis közös időt. Pálma asszony pedig minden részletet elmesélt a családi vállalkozása működéséről.

Pálma asszony a Rózsakerti lakótelepen nyitott egy zöldségest – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

„Zsófi végig támogatott, és most is napi szinten jön ide. Közel van a munkahelye, a bolt útba esik neki hazafelé. Itt szokott kávézni, ismeri és szereti mindenki. Ő pedig jön, és imádja ezt az egészet, neki is mindig vannak újabb ötletei, mit lehetne, hogy lehetne bővíteni. Ez egy igazi családi zöldséges lesz.” – fogalmazott Zsófi testvére, Gyuszkó, aki édesanyjukkal közösen üzemelteti a kisboltot.

