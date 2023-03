Kedden megérkezik a tavasz: 22 fok is lehet

A szombati szélvihar után végre megnyugodott időjárásunk és hétfő délelőtt már a hőmérséklet is sokkal barátságosabban alakult, mint vasárnap.

Az előrejelzés szerint keddre még melegebb várható, így a jelek szerint valóban megérkezett a tavasz, amit a rügyező bokrok és az egyre több helyen virágzó aranyeső is bizonyít.

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A koponyeg.hu szerint az elkövetkezendő napokban már éjszakánként sem várható fagy, ráadásul ma már napközben 14 fok is lehet, míg a met.hu előrejelzése szerint akár 20 fok is lehet. Kedden még melegebb lesz, a koponyeg.hu szerint 16, míg a met.hu jelzése szerint akár 22 fok is lehet, így bátran tervezhetünk szabadtéri programokat is, noha rövid ideig tartó záporok, zivatarok előfordulhatnak.

Persze ezeknek a hirtelen jött változásoknak hátránya is van, hiszen nagyon sokan érzékenyek a frontokra és arra is, ha hirtelen több fokot esik, vagy növekszik a hőmérséklet.

A koponyeg.hu szerint jelenleg erős melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.