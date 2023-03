Gulyás Gergely: Talán túl vagyunk az infláció csúcspontján

Talán túl vagyunk az infláció csúcspontján Fotó: Havran Zoltán

A miniszter elmondta, hogy a magyar családoknak kell a legkevesebbet fizetnie az energiáért Európában. Gyármentő garancia-, és hitelprogram indult, valamint a KKV-k esetében kiterjesztették a kamatstopot. Nemzeti Tőkeholding rendszer jött létre, valamint az agráriumban is kamatstopot és tőrlesztőrészlet-fizetési stopot hirdetettek - ismertette Gulyás. Szólt arról is, hogy a minimálbért, és a garantált bérminimumot is jelentősen emelték. Visszaállították és kifizették a 13. havi nyugdíjat - tette hozzá. Az élelmiszerárstop a legszegényebbek számára a legfontosabb. A diákhitelre is kiterjesztették a kamatstopot.

Jelentős keretbővítés a Baross Gábor programban

Az eddigi 300 milliárdról 1000 milliárd forintra emelték a Baross Gábor Programban lévő hitelkeretet - jelentette be a miniszter. Gulyás közölte, hogy a gyermekvédelemről is tárgyalt a kormány, benyújtották az ellenkérelmet az uniós bírósághoz a korábbi eljárás miatt.Az EU alapjogi chartájában egyértelmű, hogy az oktatás nemzeti hatáskör, és a gyermekek neveléséről csak a szülők dönthetnek.

Meg kell védeni a gyermekvédelmi törvényt az európai vitákban - tette hozzá.

A miniszter szólt a tanári bérekről is

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, azt szeretnék, ha 22 hónap múlva a pedagógus-bérek elérjék a diplomás átlagbér 80 százalékát. Csak akkor lehet előrelépés ezen a területen, ha Dobrev Kláráék nem akadályoznák a forrásokhoz való hozzájutást. Bízik benne, hogy a jövőben a pedagógus szakszervezetekkel lehet megállapodás az új jogállási törvényről - tette hozzá.

Gyermekvédelmi törvény: Jövőre lehet ítélet

Jövő évben lehet bírósági ítélet a gyermekvédelmi törvényről. Egyelőre még nem kívánja értékelni a Finnországban és Svédországban tárgyaló Fidesz-delegáció tevékenységét, mivel az érintettek a jövő héten fognak erről beszámolni.