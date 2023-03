Orbán Viktor: a kormány fókusza a gazdaságon van

A gazdasági évadnyitót Parragh László, az MKIK elnöke kezdte meg, aki beszédében elmondta: hogy a kihívások korszaka nem ért véget. Majd úgy folytatta, hogy jelentős hatása van az MKIK-nek a gazdasági forrásokra, a felsőoktatásra, a szakképzésre, a kis- és középvállalkozási stratégiára. Számos nehézséggel szembesülnek a vállalkozások napjainkban is.

Pár évvel ezelőtt a COVID betörése, míg korábban a 2008-as gazdasági válság, míg most az orosz-ukrán háború és a nyomában járó energia- és gazdasági válság.

"Az infláció a legfőbb kihívás a gazdaságban"

A koronavírus-járvány megbontotta a kereslet-kínálati viszonyokat, majd pedig az orosz-ukrán háború ezt megfejelte, és mindez jelentős inflációt okozott - tette hozzá, majd így folytatta: gyilkos a gazdaság számára, hogy a forint árfolyama meglehetősen volatilis. Az MKIK elnöke szerint egy Magyarország folytathat unorthodox gazdaságpolitikát, de egy unorthodox monetáris politikát nem lehet folytatni. A jegybank korábban tagadta az inflációs veszélyt, de az élet nem így hozta - közölte Parragh László.

Lehet kanyarban előzni, de a gázt és a féket is ugyanannak kell nyomnia

- jelentette ki az elnök.

A gazdasági növekedés monetáris visszafogása zajlik - állapította meg Parragh László

A gazdasági szereplők készek arra, hogy megkeressék a közös utat az infláció csökkentésére. A keleti tőkebefektetés nagyon fontos számunkra, és ez egy helyes irány. A magyar munkaerőpiac továbbra is feszített, míg a vállalatok számára ez egy kihívás is - közölte. Permanensen változtatni kel a munkaerő-kínálaton, és ennek a felnőttképzés területén kell történnie - mondta az MKIK elnöke.

Aggódva nézzük az EU-források ügyét, mert a megállapodások nem működnek. Láthatóan politikai zsarolás céljából nem adják ide a forrásokat, majd újabb és újabb kérésekkel állnak elő. Ez akadályozza a beruházásokat - hangsúlyozta.

Az MKIK elnöke arról is beszélt, hogy a háború megroppantotta azt a gazdasági növekedési ívet, amit a korábbi években vártak a gazdasági szereplők.

Parragh László arról is beszélt, hogy szükséges a magyar gazdaság reorganizálása, és ennek részeként az energiaigényes ágazatok működtetését fenn kell tartani. Jó lépésnek nevezte a KATA-rendszerének átalakítását. A Széchenyi-kártya programról azt mondta, hogy annak révén tavaly 1800 milliárd forintot sikerült kihelyezni. Magyarország az elmúlt évek nehézségeit azért tudta jól kezelni, mert az üzleti élet együttműködött - zárta szavait.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évadnyitó rendezvényén Nagy Márton is beszédet mondott

Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy át fog alakulni a gazdaság finanszírozása. Nem érdemes letenni arról, hogy a magyar gazdaság eléri az uniós fejlettség 90 százalékát 2030-ra. A reális, hogy a 15. legfejlettebb gazdaság legyen a magyar 2030-ra az Unióban. Magyarországon a beruházási ráta elérte a 27-28 százalékot, és el lehet érni a 30 százalékot, és azt meg is kell tartani - mondta Nagy Márton. A beruházások hajtotta növekedés mindennek az alapja, és mindezek mellett egy minőségi ugrás is kell - tette hozzá.

A magyar gazdaság nagyon nyitott, de a külföldi befektetések terén még van hová javulnunk - mondta Nagy Márton. A jövőben az FDI még erősebb szerepet fog játszani.

A hazai irányítású vállalkozásokról azt mondta, hogy a kiskereskedelmet és a logisztikát leszámítva emelkedett a cégek árbevétele. Nagy Márton szerint a magyar tulajdonú vállalatok exporttevékenysége továbbra is alacsony. Rámutatott arra is, hogy beszállítói szinten is a magyar cégek továbbra is le vannak maradva. Összességében az FDI egyre nagyobb szerepet kap majd a hazai beruházásokban, és erre a magyar állam 4000 milliárd forintot tud költeni. Nagy Márton szerint a banki hitelezés terén nagyon le van maradva az uniós átlaghoz képest, és az a normális, ha piaci hitelezés valósul meg.

Varga Mihály: A gazdasági kilátások fokozatosan javulnak

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, hogy 2020 óta 3 százalékos gazdasági visszaesés volt a világgazdaságban, jelentősen megemelkedtek az energiaárak, és kétszámjegyűre nőtt az infláció. A jövőben is csökkenni fog az államháztartási hiány, és az államadósság. 2020-ban 7,5 százalékos államháztartási hiány volt, míg 2023-ban 3,9 százalékos hiánnyal számol a kormány - mondta a miniszter. Varga rámutatott arra, hogy a gazdasági kilátások fokozatosan javulnak. 2024 nyarára 3 százalék körüli inflációt vár.

Így csökkenhet az államadósság mértéke

Varga Mihály közölte, hogy 2021 óta ismételten csökkenő pályán van az államadósság, és 2026-ra 60 százalék alatt lesz a GDP-arányos államadósság aránya. A pénzügyminiszter rámutatott arra is, hogy a magas inflációban fontos szerepet játszik az energiaárak elszállása, de bízik benne, hogy az energiaárak csökkenése hozzájárul az infláció csökkenéséhez is. Szólt arról is, hogy már most futnak, de a jövőben újabb energihatákonysági lépések jönnek.

Maradnak a családi adókedvezmények

Varga Mihály arról is beszélt, hogy az online kasszák kiépítésével jelentősen csökkent a feketegazdaság aránya, és hasonló segítséget jelentett az EKR-rendszer kiépítése is. 2023-ban is érvényben maradnak a családi adókedvezmények - mondta a miniszter.

Egyensúly és növekedés

A célok között szerepel, hogy a vállalkozóknak egy helyre kelljen eljuttatnia az adatokat. A miniszter arról is beszélt, hogy a beruházások révén jelentős területi fejlettségi változások történtek az országban, és egyfajta észak-dél megosztottság alakult ki. Egyensúly melletti növekedés a cél a következő másfél évben

- mondta Varga Mihály.

Orbán Viktor: A 2022-26 között működő kormány fókusza a gazdaságon lesz

Orbán Viktor kormányfő a beszéde elején azt mondta, hogy gratulál azért, hogy a választást túlélték a vállalkozások. 2022-ben amikor mindenhol Európában a választások idején a költségvetési hiányok nőni szoktak, addig nálunk a költségvetési hiány és az államadósság is csökkent. Ha a választási szempontok alá rendeli a kormány a tavalyi évet, akkor nőtt volna a hiány és az államadósság is - tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy ez volt 2014-ben és 2018-ban is. A 2022-26 között működő kormány fókusza a gazdaságon lesz. Ennek alapján épül fel a kormány is - tette hozzá.