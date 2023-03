Ez nagyon durva lesz: pénteken 22 fokos hőingást kell kibírniuk az embereknek

Az elmúlt napokban, sőt hetekben nem kényeztetett el minket az időjárás. A tavaszias napok után újra jött a télikabátos idő, sőt még sok helyen esett is, a porviharokról és a viharos szélről már nem is beszélve. Kékestetőn kifehéredett a táj, miután szép vastag, legalább 10 centis hótakaró lepte be a tájat. Ez lenne a tavasz? Mostantól vajon jobb időben bízhatunk?

Fotó: Komka Péter

A met.hu előrejelzése szerint az igazi tavaszra még várnunk kell, pénteken például a hatalmas hőingás teszi próbára az időseket és a frontokra érzékenyeket. Az előrejelzés szerint éjszaka egyes helyeken akár mínusz 9 fokot is mérhetnek, míg napközben már 13 fokra is számíthatunk. Ez pedig 22 fokos hőingás.

Mennyit kell még várnunk arra, hogy kabát nélkül, egy pulcsiban merészkedjünk ki a szabadba? Nos, a koponyeg.hu számításai szerint hétvégén már 13–14 fok is lehet, ám az igazi tavasz március 23-tól várható, amikor már 18 fok is lehet a napi csúcshőmérséklet, ám ettől a naptól kezdve rövid ideig tartó záporok, esők is várhatók.

Ekkortól már éjszakánként sem lesz hideg, 7–8 fok várható, így remélhetőleg a szokásos májusi fagyokig már nem kell mínuszokra számítani.