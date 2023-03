Adjon vért és mentsen meg három életet – ezeken a helyeken teheti meg hétfőn

Van, aki már a tű látványától is megijed, de vannak olyan hétköznapi hősök, akik ezen túllépve adakoznak saját vérükből, és a jól ismert szlogen szerint megmentik három embertársuk életét. A véradás alapelve, hogy csak egészséges ember adhat vért, védve ezzel a véradó és a vért kapó beteg egészségét is. Véradásra az jelentkezhet, aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős és testsúlya eléri az 50 kg-ot, a felső súlyhatár 140 kg (erről a kivizsgáló orvos dönt). Első véradók esetén a felső korhatár 60 év. A nők évente, azaz 365 napon belül maximum 4, a férfiak legfeljebb 5 alkalommal adhatnak vért. Másik fontos kritérium pedig, hogy két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie, ugyanis ennyi időre van szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon. A vérellátó tavaly ősszel vezetett be egy új szolgáltatást, melynek keretében emlékeztető

e-mailt küldenek arról, hogy letelt a kötelező kivárási idő, és az értesítés napjától a donor újra jelentkezhet véradásra. Az üzenet automatikusan érkezik.

Milyen pozitív hatásai vannak a véradásnak? Csökken a szívroham kockázata, ha évente legalább egyszer adunk vért

Csökken a rák kockázata

Ingyen leellenőrzik az orvosok az egészségünket (ekkor állapítják meg, hogy alkalmas-e a vérünk véradásra)

Segít a súlyszabályozásban (egy véradással 650 kalóriát égetünk el)

Örömmel tölt el minket, hogy megmentettük valaki életét és jobbá tettük a világot

Hol és mikor adhat ma vért? 7–19 óra között: Közép-Magyarországi Regionális Vérellátó Központ (XI. ker., Karolina út 19–21.)

9–15 óra között: Átrium Park Irodaház (XIII. ker., Váci út 45.)

12–18 óra között: Sugár üzletközpont II. emelet (Örs vezér tere 24.)

12–18 óra között: Westend üzletközpont, a Hervis mellett (Váci út 1–3.)

„Adj vért és ments meg három életet!” – hangzik a klasszikus szlogenje a véradóknak Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Keresik a VII. kerület kertjét

Idén is meghirdették az Erzsébetváros Kertje pályázatot. Azok jelentkezhetnek, akik sokat tesznek a kerület szépítéséért, gondozásáért saját kertjükkel. Összesen egymillió forinttal díjazzák a legszebb kertek tulajdonosait. Pályázni augusztus 31-ig lehet, további részletek az önkormányzat oldalán találhatóak.

Szülők kóstolhatják a menzát

Elindult a ,,Nyitott Menza” program a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. Ennek célja, hogy a gyerekek szülei megbizonyosodjanak a menzai ételek minőségéről. A szülők március 17-ig, előre meghatározott időszakban naponta maximum 10 fő részvételével bemehetnek 13.00–14.00-óra között a gimnázium ebédlőjébe megkóstolni az aznapi ebédet. A programban való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az aktuális napot megelőző nap 12.00 óráig lehet.

Modern röntgengép a Kapás utcai szakrendelőben

Új, kiváló minőségű röntgengép állt a betegek szolgálatába a II. kerületi Kapás utcai szakrendelőben. Az új eszközzel alacsonyabb a sugárterhelés, rövidebb a vizsgálati idő, kiváló minőségű a képalkotás, így biztosabbá és könnyebbé válik a diagnózis felállítása. Emellett a gép képes olyan felvételek elkészítésére, melyek bizonyos esetekben szükségtelenné teszik a CT használatát. Szakrendelőben itt használnak először az országban ilyen modern készüléket.

Esővízgyűjtőre lehet pályázni Kőbányán

A kőbányai önkormányzat idén is pályázatot hirdetett kőbányai lakosok, családi házak számára, 310 literes csapadékvízgyűjtő edények ingyenes használatba adására. Az online jelentkezéseket folyamatosan fogadják a készlet erejéig. Az eszközök átadására március 22-én a víz világnapjához kapcsolódóan kerül sor. Jelentkezni az önkormányzat oldalán közzétett jelentkezési lapon lehet!

Jobb egy külön edényben gyűjteni az esővizet, mint egy vödörben Fotó: Pixabay

Közlekedési változások, lezárások

A Békásmegyer felé közlekedő 923-as éjszakai járat Szentlőrinci úti lakótelep megállóját hátrébb, a Kiskócsag utcához áthelyezik várhatóan március 18-ig.

megállóját hátrébb, a Kiskócsag utcához áthelyezik várhatóan március 18-ig. Ma este ér véget a vízvezeték-javítás a XI. kerületi Sáfrány utcában az Albertfalva utcánál, így napközben még sávlezárásra kell számítani. Az Adony utcában és az Albertfalva utcában is korlátozásra készüljenek.

az Albertfalva utcánál, így napközben még sávlezárásra kell számítani. Az Adony utcában és az Albertfalva utcában is korlátozásra készüljenek. Várhatóan kedd estig lezárják a XVII. kerületi Összekötő utcát a vasúti átjárónál felújítás miatt.

a vasúti átjárónál felújítás miatt. Lezárták a fél útpályát kedd estig a XIV. kerületben, a Komáromi úton a Csáktornya utca közelében csatornajavítás miatt.

a Csáktornya utca közelében csatornajavítás miatt. A XV. kerületben, a Szentmihályi úton az M3-as autópálya felé a Népfelkelő utcánál befelé a forgalom egy sávon haladhat, mert gázvezetéket javítanak.

az M3-as autópálya felé a Népfelkelő utcánál befelé a forgalom egy sávon haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a XIV. kerületi Cinkotai úton a Szomolány utca és a Zoborhegy utca között csatornajavítás miatt.

A közműjavítók az úton dolgoznak Fotó: Baranyai Attila

Programajánló

Recenzió Máté Gábor könyvéről

Hétfő délután 5 órától Simon Gábor mentálhigiénés szakember tart előadást az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.). Hogyan határozza meg a megélt, az észlelt, illetve a tudattalan stressz testünk egészségét? A gyerekkori traumák, a szeretet- és a biztonságos kötődés hiánya és ezek hatása a felnőttkori egészségre. Reumatikus kórképek, immunrendszeri zavarok, emésztőrendszeri rendellenesség, rák: a betegségek kiváltó tényezői és a gyógyulás.

Hang-Fonó népdalműhely

18.30-tól két órán át népdaloktól lesz hangos a Csillaghegyi Közösségi Ház (Mátyás király út 13–15.). A műhelyben a Kárpát-medence magyar énekes hagyományai és ritmusalapú hangjátékok által élik át a közös éneklés és zenélés örömét. A rendszeres éneklés mellékhatása többek között a tartós jó hangulat, az erősebb immunrendszer, a növekvő kreativitás, a fokozott önbecsülés, jobb társas kapcsolatok és összpontosító képesség.