Ismét villamosmegállóba csapódott egy részeg sofőr

A Baleset-infó információi szerint a BMW sofőrje az esti órákban száguldott Kőbányán, a Kőrösi Csoma Sándor út egyik szakaszán, amikor elveszthette uralmát a kocsi felett és egyenesen a Halom utcai villamosmegállóba rohant, kidöntve az elválasztó korlátot is. A lap úgy tudja, hogy a sofőr ittas volt, méghozzá nem is kicsit: a rendőrautót taxinak nézve az első ülésre szállt be.

A balesetben szerencsére senki nem sérült meg - Fotó: Pexels (illusztráció)

A Metropol felkereste a rendőrséget az ügyben, akik válaszukban megerősítették, hogy a sofőr valóban alkoholt fogyasztott.

- 18 óra 46 perckor Budapest X. kerület Kőrösi Csoma Sándor úton egy autó korlátnak ütközött. A rendelkezésre álló adatok alapján a gépkocsi vezetője ittas állapotban volt. A baleset során személyi sérülés nem történt. Az esetet a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Láthatóan piás volt...

- Én csak hátulról láttam, ott úgy tűnt, nem is volt baja. Később tudtam meg a többi helyitől, hogy mi történt. Azt mondták, hogy jól láthatóan piás volt a sofőr - mondta egy helyi férfi.

Komolyan, nem lehet már nyugodtan sétálni vagy tömegközlekedést várni egy megállóban éjjel vagy hajnalban? És itt is csak a szerencsén múlott, hogy emiatt a férfi miatt nem halt meg senki. A lányom erre megy el minden nap, éjjel pedig erre jár haza. Tényleg féltenem kell már ettől is? Ez őrület

- szögezte le dühösen lapunknak egy családapa.

Letöltendőt kéne adni minden részeg sofőrnek és kész! Nem felfüggesztettet, meg eltiltást. Az ilyen ember akkor is beülhet a volán mögé, hiszen az ittas vezetéssel bizonyította, hogy neki semmi sem szent

- folytatta az apa.

Sajnos, nem ez az első ilyen eset az elmúlt hetekben: mint arról a Metropol is írt, február 19-én egy részeg olasz sofőr a Harminckettesek terén száguldott a villamos megállójába, ahol halálra gázolt egy ott várakozó 23 éves egyetemistát.