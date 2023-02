Letartóztatták a 23 éves lányt halálra gázoló külföldi férfit

Figyelemmel arra, hogy a terhelt cselekménye a szakértői vizsgálat eredményétől függően súlyosabban is minősülhet, illetve a terhére rótt bűncselekmény köre is bővülhet – így a bizonyítottság esetén kiszabható büntetés mértéke is nőhet –, ezért alappal lehet tartani attól, hogy a terhelt jelenléte az eljárás során kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható