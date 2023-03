A Zöld Követ Egyesület záróeseményén jártunk: már 75 iskola csatlakozott hozzájuk

Civil szervezetként a Zöld Követ Egyesület kiemelten fontosnak tartja, hogy hazánkban is felhívja a figyelmet a környezetszennyezés veszélyeire. Céljuk nem más, mint a környezeti értékek megismertetése a felnövekvő generációval. Egy év alatt 75 iskola csatlakozott a programhoz.

Tartalmas évet zárt a Zöld Követ Egyesület – Fotó: Máté Krisztián

A Metropol a mai napon a Zöld Követ Egyesület záróeseményén járt a Gazdagréti-Csíkihegyek Általános Iskolában, ahol az egyesület elnöke, Király Nóra kiértékelte az elmúlt évet, illetve kihirdették 3 fő projektjük győzteseit is.

Fantasztikus érzés, hogy egy 1 éves programon vagyunk túl, és közel tízezer gyereket értünk el a 3 programunkkal.

Az egyik Magyarország első Zöld olvasóközössége, amivel a környezetvédelem mellett az olvasás szeretetére is szerettünk volna rávilágítani. A másik a Hulladékmentes kihívás, amin keresztül ötezer gyerek ismerkedett meg azzal, hogy hogyan lehet minél kevesebb hulladékot termelni. A harmadik pedig a Zöld követi hálózat kiépítése, amivel 75 iskolában avattunk fel mentorokat, attasékat, illetve zöld követeket – mondta el az egyesület elnöke.

A záróeseményen tiszteletbeli Zöld követeket is avattak, köztük Raisz Anikót, környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkárt és Nagy Dániel influenszert is.

„A családom értékrendjében mindig is jelen volt a környezetvédelem. Próbáltak engem mindig is tudatos polgárrá nevelni, úgyhogy a szemétszedés, a kerékpározás, a szemét minimalizálása, hogy ne kövessük a fast fashion trendeket, ezek mindig is jelentős szerepet játszottak az életemben” – mondta el lapunknak Dani.

Part Éva, Király Nóra, Keszthelyi Nikolett, Nagy Dániel – Fotó: Máté Krisztián

Csodás érzés, hogy a gyerekek így felnéznek rám. Egyben nagy súly is ez a vállamon, de vállalom a felelősséget. Próbálok nekik még jobban példát mutatni, hogyha felnőnek, akkor ők is ezt továbbadhassák a gyerekeiknek

– árulta el az influenszer.

A gyerekeket a beszédek után játékos foglalkozásokkal várták a termekben a pedagógusok.