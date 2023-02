„Jöjjenek és mondják a szemünkbe, hogy csak öntsön el minket a víz!” – újra kitört a háború a Római-parton

„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Egyesületünk tagjai és mi magunk is nagy »örömmel« vettük értesítésüket a kerületi ingatlanadó-befizetési kötelezettségünkről” – kezdték levelükben pikírten a Római-parton élők. Akik úgy vélik: „... itt lenne az ideje a számítógépek mellől felállni, és a lakosságot tájékoztatni, hogy az Önök által vezetett és képviselt Óbudának ez a 70 hektáros területe...igazi gettóvá válik, ahol szegregálják az ott élő embereket és ingatlantulajdonosokat”.

Olyan ötlettel állt elő a főváros és Óbuda baloldali vezetése, amivel kihúzta a gyufát a Római-parton élőknél. Az árvízvédelmet nem a partnál, hanem jóval beljebb, a Királyok útja–Nánási útnál akarják megépíteni az erre elnyert EU-s pénzből. Kétezer ember ragadna így az ártérben

Mutassák meg, hogy igazi óbudaiak! A kerületük része ez a 70 hektáron lévő aranytojást tojó tyúk, azaz az itt lakók, vállalkozók, ingatlantulajdonosok, oktatóközpontok, szállodák, sportegyesületek, csónakházak, evezősközpontok, lakóparkok, akiktől az önkormányzat évről évre jelentős adóbevételeket szed be és Óbuda közösségére fordítja. Így joggal érdemlik meg ők is az árvízvédelmet, nem pedig a szegregációt és azt, hogy mindenféle jelzőkkel illessék őket!

– mondta el Búzás Antal Győző, az Egyesület a Római-partért elnöke. Ahogyan a Metropol már korábban megírta, sokkolta a helyieket, hogy szerintük semmibe veszi „Karácsony Gergely és Óbuda baloldali vezetése az életüket, és a már meglévő jogszabályokat, amelyek egyértelműen megjelölik, hogy a part 50 méteres vonzáskörzetében kell megépülnie a védelemnek”. Karácsony szakemberei a múlt héten ismertették tervüket, miszerint „a zöldszemlélet érvényesítése miatt” jóval beljebb, a Királyok útja–Nánási útnál jelölik meg a védelmi nyomvonalat. Ez azt jelenti, hogy 2 ezer ember válhatna földönfutóvá egy pusztító árvíz után.

A helyiek szerint a főváros és Óbuda környezetvédelmi valótlanságokra építi az érvrendszerét, és ezzel a propagandával akarja befolyásolni az embereket. Fotó: Czagány Balázs

Volt eset, hogy beszélgettünk önkormányzati képviselőkkel, megkérdezve őket arról, mit szólnak majd, ha a Duna átlép a Királyok útja–Nánási másik oldalára. Válaszul annyit mondtak, hogy nem gond, majd »elmarketingeljük«! Fel nem fogható számunkra ez a hozzáállás, miért nem gondolják úgy, hogy végre valamit tenniük kellene a közösség érdekében? Nem ezért választották meg őket, és nem is erre esküdtek fel! Kutya kötelességük lenne Óbuda lakosságát tájékoztatni, hogy ezen a 70 hektáros területen élőket és szolgáltatókat évtizedek óta szegregálják, és kiteszik őket az árvizek hatásának, jogtalanul és gyűlöletbeszéd keretében kikiáltva őket ingatlanspekulánsoknak. Ugyanis nem igaz az az állítás, amit sokszor a fejünkhöz vágnak: tudták, hova jönnek! Nekünk építési engedélyünk volt, és már az 1950-es évek előtt lakóövezetként szerepelt ez a terület. Nem értjük, hogy az itt élőket a főváros és Óbuda vezetése miért közösíti ki. Nekünk is jár az árvízvédelem, ahogy minden más állampolgárnak

– háborog dr. Búzás Antal Győző, aki hozzátette: Ráadásul a főváros és Óbuda Királyok útja–Nánási út nyomvonal melletti érvei valótlanságokon alapulnak, „manipulált zöld érvrendszer”.

A Római-part kedvelt kirándulóhelye a budapestieknek Fotó: Bánkúti Sándor

„A zöld maszlag nem állja meg a helyét”

Az említett két hivatal érvelése szerint a Római-part Budapest utolsó természetileg érintetlen zöld partszakasza, és ezt meg kívánják őrizni. Dr. Búzás Antal Győző szerint a „zöld maszlag” nem állja meg a helyét, az érvelés azért is sántít, mert a Duna partja már 60 évvel ezelőtt is lakott volt, nemhogy ma, amikor éttermek sokasága látja vendégül a városból ide látogatókat. A terület zöldállománya pedig egyáltalán nem a part mentén fekszik, ráadásul annak 85 százaléka magántulajdonban van. Az Egyesület a Római-partért elnöke elmondta, hogy jogi problémák is vannak bőven a terület rendezését illetően: „Tíz éve folyamatosan változtatási tilalom van érvényben a területen, az Alkotmánybíróság határozatának ellentmondva. Ez ugyanis kimondja, hogy egy ilyen tilalmat legfeljebb csak három évig lehet fenntartani, de ez még nem minden.”

A korábbi fórumokon és népszavazáson a lakosság már eldöntötte, hol legyen a nyomvonal. Ráadásul a kormányhivatal helyrajzi szám szerint megjelölte a területet, a jogszabályok és a törvény ezt is figyelembe véve már egyértelműen meghatározta, hogy a part 50 méteres zónájában lehet bármilyen nyomvonalat építeni. A főváros és Óbuda viszont fittyet hányt ezekre

– erősítette meg korábbi nyilatkozatát lapunknak a civil szervezet elnöke.

Nyolc pontban fogalmazta meg elégedetlenségét a Római-parton élőket tömörítő szervezet