Újabb fantasztikus sikert ért el a TV2

A tavaly őszi tévés főszezon sikereit követően a TV2 tovább folytatta menetelését, és mind csatorna, mind csoportszinten megnyerte a nézettségi versenyt januárban mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). Ez azt jelenti, hogy a TV2 volt a legnézettebb csatorna, és portfólió szinten a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző januárban, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.

A januári eredményekhez az alábbi műsorok kiemelten járultak hozzá:

• A Szerencsekerék továbbra is kiemelten magas nézettséget ért el januárban, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a hétköznap esti műsortoplistát toronymagasan vezeti, és egyúttal átlagosan idősávja legnézettebb műsora is volt mindhárom kiemelt korcsoportban. Ráadásul, a fő konkurens RTL-en szintén hétköznap esténként futó Drága örökösök idősávjában is többen választották a TV2-t, mint említett versenytársát.

• Január 2-án visszatért a csatornára egy régi nagy kedvenc is, a Vigyázat, gyerekkel vagyok! Ördög Nóri vezetésével, ami a Szerencsekerékhez hasonlóan szintén idősávja legnézettebb műsora volt januárban mindhárom kiemelt korcsoportban hétköznap esténként.

• A showműsort a Hazatalálsz váltotta január 23-án a hétköznap esti 9 órás műsorsávban. A csatorna vadonatúj saját gyártású napi sorozata szintén jelentős fölénnyel nyerte idősávját mindhárom kiemelt korcsoportban.

• Januárban a Mokka és Mokkacino is mindhárom kiemelt korcsoportban győzelmet aratott a konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti Tények pedig a teljes lakosságon belül és a fiatalabb, 18-49 éves korosztály körében lett idősávja legnézettebb műsora.

• A csatorna a hétköznap esti hírműsorokat megelőző idősávban (14:30-18:00 között) is kiválóan teljesített, a TV2 délutáni sorozatai a 18-59 éves korcsoportban átlagosan ötször annyi nézőt ültettek le a képernyő elé januárban, mint a fő versenytárs RTL. Ez az arány a teljes lakosságon belül és a fiatalabb, 18-49 éves nézők körében még magasabb volt.

Összefoglalva:

• A januári műsorok sikerének köszönhetően nem csupán a 18-59 éves korcsoporton belül, hanem a teljes lakosság tekintetében és a fiatalabb, 18-49 éves nézők körében is kiemelkedően teljesített a TV2, csatorna és csoportszinten is. Ennek eredményeképpen januárban a TV2 lett a legnézettebb csatorna mindhárom kiemelt korcsoportban teljes napon és főműsoridőben egyaránt.







• A főcsatorna mellett a teljes csatornacsalád is kimagasló eredményt ért el januárban, hiszen a sikeres őszi tévés főszezonhoz hasonlóan idén januárban már nem csupán teljes napon, hanem főműsoridőben is a TV2 Csoport csatornát választotta a legtöbb néző mindhárom kiemelt korcsoportban. A győzelemhez nagymértékben hozzájárult, hogy tavaly januárhoz képest teljes napon a TV2 Csoport jelentősen tudta növelni előnyét az RTL Magyarországgal szemben, illetve idén januárban már főműsoridőben is piacvezető volt mindhárom kiemelt korcsoportban - közölte közleméynében a TV2.