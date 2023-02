Tudatosan tenné tönkre Magyarország legnagyobb beruházását a baloldal

Népszavazás, előterjesztés, tüntetés, vitanap – egyre több eszközt vet be a baloldal annak érdekében, hogy megakadályozza Magyarország történetének legnagyobb beruházását, a debreceni akkumulátorgyár megépítését. A kormány és a gazdasági szakértők is úgy vélik, hogy az üzemmel Magyarország előkelő helyre kerülne a világgazdasági térképen – hangzott el az M1 Híradójában. A baloldal országszerte mozgolódik, nem csak Debrecenben szítja az indulatokat. Gyurcsány Ferenc pártja például szerda délelőtt bejelentette, hogy egy előterjesztéssel tiltaná meg, hogy Budapesten akkumulátorgyárat építsenek.

Fotó: MTI

Stratégiai jelentőségű beruházás

Tavaly szeptemberben született meg arról a megállapodás, hogy a világ vezető akkumulátorgyártója, a kínai CATL Debrecenben építi fel a következő európai gyárát. A 3000 milliárd forintos beruházás 9000 új munkahelyet hoz létre. Egy ekkora gyár már világszinten is stratégiai jelentőségű, és hatalmas versenyelőnyt biztosít Magyarországnak – mutatott akkor rá a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint a debreceni „a valaha volt legnagyobb beruházás”, sőt az eddig Magyarországon valaha volt hét legnagyobb beruházással egyenlő nagyságú.

Ez Európában a valaha volt legnagyobb elektromos akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházás, sőt (…) Európában az elmúlt tíz évben az öt legnagyobb zöldmezős beruházás közé tartozik, függetlenül az iparágaktól

– hangsúlyozta a miniszter.

A kínai beruházó a múlt héten Türingiában nyitott meg egy, a debrecenivel megegyező üzemet, ami megfelel a szigorú német és uniós környezetvédelmi előírásoknak. Ráadásul a beruházást támogató német baloldal is zöld-akkumulátorgyárként hivatkozik rá. A magyar gyár is ilyen technológiát fog használni, ráadásul a magyar szabályozás szigorúbb, mint az EU-s.

Összehangolt támadás

A magyar baloldal mégis összehangolt támadást indított a beruházás ellen. A párbeszédes Szabó Tímea „perverz aljasságnak” nevezte, hogy akkumulátorgyárat tervez építtetni a kormány. A Jobbik is beszállt a hangulatkeltésbe, a momentumos Fekete-Győr András szerint pedig úgy ahogy a magyarországi olimpia ellen, az akkumulátorgyár ellen is népszavazás kell.

Gyurcsány Ferencék is uszítanak a beruházás ellen. Szaniszló Sándor szerdai sajtótájékoztatóján azzal riogatott: a beruházás környezetszennyező. „A működése veszélyt jelent a város ivóvízkészletére és levegőjére” – állította a DK önkormányzati árnyékminisztere.

A Mi Hazánk elnöke szerint pedig nem valók Magyarországra az akkumulátorgyárak.

„Magyarországot akkumulátorgyár-nagyhatalommá szeretné tenni a kormány, amivel a Mi Hazánk Mozgalom ebben a formában messzemenően nem ért egyet” – mondta Toroczkai László.

A magát zöldpártként megnevező LMP az egyik leghangosabb tiltakozó. Tetlák Örs alelnök ma reggel az M1 stúdiójában a népszavazási kezdeményezésük mellett érvelt. „Az akkumulátoripar erőltetett betelepítése bőven elég ahhoz, hogy megkérdezzük róla a magyar választópolgárokat, a magyar embereket” – érvelt Tetlák Örs.

Soros által pénzelt hivatásos tüntetők

Debrecenben a legutóbbi közmeghallgatáson a felhergelt tömeg a baloldali álhíreket cáfoló szakértőkbe fojtotta a szót. Később az is kiderült, hogy az agresszív emberek nem debreceniek, hanem hivatásos tüntetők, akik azért voltak ott, hogy hergeljenek. A Mandiner által közölt összeállításban a szakértők cáfolták az álhíreket. A portál cikkéből kiderül, hogy a gyár nem használja el a város vízellátását, a helyiek kapacitásaira építenek, és pozitív irányba is befolyásolhatja a beruházás az ingatlanok értékét. Az álhírekkel szemben a gyár víz igénye nem 40 ezer köbméter, hanem 3300 köbméter, amit tisztított szennyvízből hűtésre használnak, tehát nem szennyeződik.

Szakértők szerint a beruházást támadó baloldal és az őket támogató civilnek álcázott szervezetek célja, hogy gyengítsék a kormányt és destabilizálják az országot. Az is kiderült, hogy a tüntetőket leginkább a Soros-alapítványok pénzelik.

Egyre inkább itt látjuk magunk előtt az otromba lólábat. Nem az a bajuk, hogy akkumulátorgyár épül, hanem az, hogy Magyarországon

– érvelt Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki szerint ennél már csak az lenne durvább, ha a baloldal azért is pénzt kapna külföldről, hogy a magyar beruházásokat ellenezze.

Azé a jövő, aki akkumulátort tud gyártani

„A jövő az elektromos autózás, és előnybe kerülnek azok az országok, amelyek akkumulátort gyártanak” – mondta Lánczi Tamás politológus a hétvégén a Kossuth rádióban.

„Aki akkumulátort tud nagy mennyiségben gyártani, és ezzel el tudja látni a saját piacát meg Európát, azé a jövő, stratégiai helyzetbe kerül. Én azt gondolom, hogy külföldön nagyon sokaknak csípi a szemét, hogy Magyarország most már nem az első ilyen beruházást hozza el, történt már ilyen, itt vannak a legmodernebb, legfejlettebb akkumulátorgyárak” – mutatott rá Lánczi Tamás.

A világ vezető nagyhatalmai is úgy vélik, hogy ez a jövő. Az Egyesült Államokban két év alatt 15 akkumulátorgyár építését jelentették be. Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban Lengyelországban is működnek ilyen üzemek, de Csehország, Románia is tervez hasonlót.

Az akkumulátorgyárakkal rendelkező országok a jövőben stratégiai előnybe kerülnek – jelentette ki Lánczi Tamás politológus a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A Fidesz–KDNP debreceni önkormányzati frakciója szerint ellenzéki politikusok a tervezett kínai akkumulátorgyár beruházása kapcsán félelmet keltenek a helyi lakosságban a saját politikai haszonszerzésük érdekében.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: sajnálattal vették tudomásul, hogy a Debrecen legnagyobb munkahelyteremtő beruházásával kapcsolatos második közmeghallgatás sem tudta elérni valódi célját, ami a debreceniek hivatalos tájékoztatása volt a jelen lévő szakértők, a beruházó és a szakhatóság szakemberei közreműködésével.

Kiemelték, a pénteki közmeghallgatáson – éppúgy, mint az előzőn – hosszú órákon keresztül sem tudtak érdemleges tájékoztatást adni a lakossági aggodalmak eloszlatására.

„Ebben hathatósan közreműködtek azon ellenzéki politikusok, akik részt vettek és felszólaltak a mai eseményen, félelmet keltve a debreceniekben, a saját politikai haszonszerzésük érdekében” – fogalmaztak.

A debreceni kormánypárti frakció közölte: a beruházás a magyar és az európai uniós környezetvédelmi és iparbiztonsági előírásoknak megfelelően kaphat engedélyt és végezheti tevékenységét, így ezen irányelveknek megfelelően a környezetre és az egészségre semmilyen káros hatással nem lehet.

„Ennek a garanciáit kívánták bemutatni a mai közmeghallgatáson is annak szervezői. Mivel ez csak részlegesen sikerült, ezért fontosnak tartjuk, hogy a következő időszakban minél több hasznos és megnyugtató információ lásson napvilágot a beruházással kapcsolatosan, melynek előmozdítása érdekében lépéseket teszünk” – jelezték.