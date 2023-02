Több közlekedési szabályt is megsértett a bódult utas a 4–6-os villamoson, akit a kutyái védtek kedd délután

A Móricz Zsigmond körtérnél álló 4–6-os villamoson két kutya vált harciassá kedd délután, amikor azt látták, hogy a gazdájukat próbálják felkelteni a rendőrök és a mentősök. A két eb szájkosár nélkül utazott és vált kezelhetetlenné az eset közben.

Az eset kapcsán több kommentelőben felmerült a kérdés: hogyan utazhatott a két kutya szájkosár nélkül a villamoson?

A szabály szerint kötelező szájkosarat hordania minden tömegközlekedő kutyának Fotó: Shutterstock

Szabálytalanul utazott

Ha az utazó betartja a közlekedési szabályokat, valószínűleg hiába gurultak volna dühbe a kutyusok, a szájkosár megfelelő védelmet nyújtott volna a hatóság embereinek ahhoz, hogy be tudjanak menni a bódult utashoz.

A hivatalos szabályozás pontosan kitér erre, ugyanis a BKK eszközein kizárólag akkor mentesül egy kutya a szájkosár kötelezettségétől, ha kézipoggyász méretű, állatok szállítására alkalmas zárt szállítóbokszban, ketrecben vagy táskában utazik. Minden egyéb esetben – az állat életkorától, fajtájától és méretétől függetlenül – csak úgy szállítható kutya, ha póráz és felcsatolt szájkosár/pofaszorító van rajta – írja a BKK.

Fotó: rfranca/Shutterstock

Nem utazhatott volna két kutya a férfival

Az eset kapcsán egy másik érdekes szabály is felmerül, ugyanis a BKK szabálya alapján egy utas csak egy kutyát szállíthat. A bódult utas ezt a szabályt is megszegte, hiszen két kutyával ült a villamoson. Persze felmerülhet az a kérdés is, hogy vajon volt-e szabályosan váltott kutyajegye a két ebnek, amivel mindenképpen rendelkeznie kell a közlekedő állatokkal.

A BKK szerint minden esetben a kutyát szállító utas felel azért, hogy az állatok egymást, illetve a többi utast ne zavarják vagy veszélyeztessék. Amennyiben a szállított kutya viselkedése a többi utast zavarja vagy veszélyezteti, a szolgáltató vagy a jegyellenőrzésre jogosult személy az utast a kutyával együtt kizárhatja az utazásból. A kutyák csak a gazdit védték.

Semelyik kutya sem harcias, csak, ha veszélyt éreznek ösztönösen támadnak

– írta az egyik hozzászóló.

„Sajnos kellett volna rájuk szájkosár a tömegközlekési eszközön, ez bűntetendő. Itt a gazdájuk az, aki ezt nem tartotta be. Őt kell felelősségre vonni” – teszi hozzá a kommentelő.

A hozzászólók közül többen is találkoztak már korábban a két kutyával. Állításuk szerint korábban barátságosak voltak, sőt, volt, hogy az utas ölébe ugrottak egy kis simogatásért. Feltételezhetően a gazdájuk védelmében váltak harciassá kedd délután, amikor látták, hogy a gazdi nem mozdul, az ablakon keresztül pedig egy seregnyi rendőr és mentős próbálja felébreszteni.

„Nem értem hogyan utazhatott az az ember kettő szájkosár nélküli harcias kutyával a villamoson! Ezek szerint a többi utas is veszélyben volt!” – írja az egyik hozzászóló teljes joggal, hiszen sem a kutyák felszereltsége, sem létszámuk nem volt szabályszerű.